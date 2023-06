Xavi: «He hablado con Messi y me gustaría que volviera…pero depende de él»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa en la previa del partido ante el Celta de Vigo. En el que es la última jornada de la temporada y con el Barcelona sin jugarse nada, el técnico español se mostró realmente satisfecho por el año de sus jugadores y ya piensa en lo que viene, que no es poco. El posible regreso de Leo Messi fue uno de los temas más preguntados para el entrenador, así como la posible sanción del equipo en Champions la próxima campaña.

«Lo que quiere el equipo es acabar con buenas sensaciones y objetivos individuales: el pichichi de Lewandowski, la portería a cero de Ter Stegen. Nos jugamos menos que el Celta, pero queremos ganar. Hemos disfrutado de la semana, se ha entrenado bien y trataremos de ganar».

«Estamos igual: te puedo decir muy poco. Sé que me preguntareis muchas cosas, pero no os puedo avanzar mucho. Dependemos del plan de viabilidad para ver dónde estamos».

«Con Giráldez tengo muy buena relación. Nos enviamos mensajes, se está haciendo un trabajo extraordinario. No se cansan de ganar, les deseo lo mejor. Como culé y como admirador, que nos muestran el camino para competir».

«Es un tema de club, de Mateu. No soy el responsable. En la parte deportiva creo que sería un refuerzo espectacular».

Ruben Neves

«De nombres no puedo avanzar mucho. El club sabe mis prioridades, también los nombres. Ellos lo saben. Saben mi postura muy clara. Nombres, posiciones, escenarios. Y de nombres si me permites, prefiero no hablar».

Inscripción en Champions

«En el sentido de la Champions estoy tranquilo, porque es lo que me transmiten. Son optimistas pero no es definitivo. Optimismo tenemos, además el presidente siempre me transmite confianza. No estoy intranquilo, estoy a la expectativa. Siempre hay inquietud, pero la mía es la del entrenador. Si hay que fichar, si tenemos que vender jugadores y a qué objetivos podemos llegar. Dependemos mucho del fair play».

Regreso de Messi

«Estoy expectante y me haría especial ilusión que volviera. Allá donde ha ido le han ido bien las cosas, nos podría ayudar en muchas cosas, pero es una decisión más suya y entendería cualquier escenario. Como culé también me gustaría mucho».

Mercado de fichajes

«No, no he podido porque a lo mejor no podemos fichar. Y si no podemos fichar, no puedo hablar con nadie. La situación no me permite actuar, estamos en ‘stand by’. Y a partir de ahí saber el escenario y actuar».

Ter Stegen

«Sí, jugará. Y la imagen que queremos dar es la de Mallorca y en Valladolid hicimos una primera parte bastante buena. Se demostrará mañana que queremos ganar el partido. Por respeto al club lo que queremos es dar la mejor imagen del equipo».

Mourinho en la final

«Cada uno actúa como le sale y juegas una final y sientes que ha habido una injusticia… los entrenadores tenemos que ser ejemplos. Si pedimos que no nos insulten en el estadio nosotros tenemos que ser un ejemplo y espero no caer en esta imagen».

Barça B – Castilla

«No es el objetivo principal del Barça Athletic. Que luego nos puede ayudar a que sean más competitivos fenomenal, pero el objetivo es formar a futbolistas. Desde que Rafa cogió el equipo, si ves a cada jugador, han mejorado desde que los subió. Si pueden subir mejor pero no sería un objetivo principal».

Lewandowski

«Ha hecho un temporadón. Ha cambiado al equipo. Ha sido una maravilla y no solo de goles. Destacar la persona por delante del futbolista. Top mundial».

Gündogan

«Me metéis en una tesitura:¿a ver cómo lo pillo? Yo sueño mucho: me gustaría ver a grandes jugadores pero vuelvo a lo mismo: no sabemos si podemos fichar a futbolistas».

Renovación

«Sobre todo valoro la confianza. El presidente me ofreció la renovación cuando perdimos la semifinal de la Copa del Rey con el Madrid. No habrá problemas: la renovación puede ser esta semana, la próxima la otra pero no habrá problemas».

Lamine Yamal

«Hemos seguido el Europeo, los jugadores del Barça han hecho un buen papel. Nuestra idea es que esté en la pretemporada y luego en dinámica de Barça Athletic y primer equipo la próxima temporada».