Xavi Hernández compareció este sábado 5 de marzo en la previa del encuentro entre el Elche y el Barcelona en el Martínez Valero, correspondiente a la jornada 27 de la Liga Santander. El egarense valoró muy positivamente todas las mejoras de su equipo y la racha que está labrando de resultados, con triunfos consecutivos contados por goleadas. Comentó la posibilidad de que se den rotaciones pensando en el Galatasaray. Habló también sobre el posible fichaje de Erling Haaland y su reunión con él, así como de Pablo Torre.

Elche

«Para nosotros es un partido complicado, difícil. El Elche está en una posición cómoda, no han perdido un partido en su campo desde que Francisco está en el equipo. Juegan con dos puntos claros con centros directos… Nos complicaron en el Camp Nou. Ellos son intensos. Boyé, Carrillo, Pere Milla… Juegue quien juegue serán intensos. Tenemos que dominar. Es un lugar difícil y complicado. Vamos a intentar seguir esta dinámica».

Le preguntan por su reunión con Haaland

«No puedo dar detalles. Estamos trabajando para el presente y el futuro del club pero no puedo adelantar nada más. En el momento que podamos hacerlo, lo haremos. Ayer anunciamos el fichaje de Pablo Torres, es un jugador con mucha proyección. Cuando tengamos que anunciar algo no haremos. No podemos anunciar nada, trabajo por el presente y futuro…».

Evita hablar de fichajes y rumores

«Creo que la sensación es que no corresponde en estos temas. Entiendo el interés de cara al futuro. La ilusión que ha generado el equipo. Estamos en el presente y mañana jugamos en Elche. Podemos llegar al tercer puesto y tenemos la Europa League. No es el momento de hablar de futuro ,sino de presente. Nos toca el Elche, que es un campo difícil. Sólo puedo decir que trabajamos de cara al futuro. El rendimiento de Gerard es extraordinario, estoy encantadísimo. Es el líder de la defensa, lleva la línea perfectamente».

Su papel con los fichajes

«Somos un equipo, con el presidente al mando, Mateu, Cruyff, tenemos una comunicación fluida. Hemos hecho un buen equipo, me siento a gusto. No pudo pedir más. Es un grupo, un equipo, no lo decido yo solo. Lo tiene que ver también la directiva, el presidente.. lo tenemos que ver todos. Soy una persona de hacer grupo y consenso. De preguntar y que todos den su opinión Mi rol es importante, es decisivo pero no estoy solo. Todo forma parte de un equipo y esto es bueno para el Barça».

«Lo hemos ido siguiendo, es un talento natural. Puede jugar de interior, banda, domina las dos piernas bien. Juego interior bueno, último pase, es goleador, balón parado muy bueno. Es un talento natural, muy joven, y con capacidad de jugar con el Barça años. Depende de él, su mentalidad y actitud. Es un chico muy humilde, de familia de fútbol. Creo que es un gran fichaje de presente y futuro. Tendrá dinámica del primer equipo y pero tiene edad de poder jugar. Cuando no juegue estará en el filial».

Interviene en los fichajes

«Igual sí es ventaja que yo intervenga. Explicar el proyecto, la confianza, darle el cariño, no engañarle, ser honesto con los jugadores. Explicarle el proyecto, el modelo de juego, que van a disfrutar… Son muchas. circunstancias para que los jugadores quieran venir aquí. No he visto ningún jugador que haya dicho que no al Barça, todos tienen ganas de venir. No me he encontrado a nadie que nos diga que no desde el principio. A todos les hace ilusión».

Qué le dijo a Pablo Torre

«Esto es una pregunta para el jugador, aquí le hemos explicado el proyecto, que tenemos un fútbol basado en el talento. Es un jugador perfil Barça. Le expliqué el producto que teníamos. Circunstancias del modelo de juego y a partir de ahí, él ha decido. Le hemos explicado y hemos sido cercanos, pero es una pregunta para él. No estoy aquí para engañar a nadie, le he explicado lo que se va encontrar si ficha por el Barça».

Situación del equipo

«Si miras los últimos partidos sí, pero mañana hay otro examen, Lo tenemos que demostrar en todos los partidos. Son todos trascendentes. No estamos en una posición cómoda, tenemos que trabajar con la misma humildad. Mañana es un examen fuerte, en el campo del Elche. Están en confianza ellos también. Será un examen fuerte».

«Me salió de manera natural, es la sensación que tengo cuando lo veo jugar. Me recuerda a Andrés. Las comparaciones son odiosas, no las haré más. Pero me sigue recordando a Andrés. Me sabe mal por las críticas, me recuerda a Andrés. Salvando las distancias, la carrera de Andrés es inigualable. Andrés Iniesta es el mayor talento que he visto. A Pedri esto le va a motivar. Pedri no tiene miedo de jugar al fútbol y demostrar. Es un tío muy normal. Siempre hay críticas».

Dani Alves y su renovación

«No lo hemos hablado. Pero en cuanto a rendimiento no hay color. Lo que está dando Dani dentro y fuera del campo es un espectáculo. Él es un ejemplo para nosotros. Ojalá tenga un rendimiento de aquí a final de temporada para que siga. Lo que transmite es fantástico. Nos está dando mucho en el campo. Pero ya depende del rendimiento, del club y muchas situaciones».

Haaland y Mbappé en LaLiga

«Cuantos más futbolistas de este nivel, de primer nivel mundial, claro que sí. Agradecidos que vengan este tipo de futbolistas. Mejoraría la Liga, los clubes que puedan unirse. Sería más atractiva. Sería positivo, sí».

Rotaciones

«Tenemos cinco partidos en dos semanas, será importante la gestión de los minutos, las sanciones, molestias… Tenemos un abanico de posibilidades grande, sobre todo en ataque. Jugadores que pueden jugar de inicio y en el segundo tiempo. Antes no podía elegir, estábamos bajo mínimos. Es una ventaja para mí y el equipo. Eso mejora el rendimiento de todos».

Riqui Puig

«Riqui tiene una competencia feroz. Es una pena porque entrena muy bien. Es un profesional, sabe mal no darle más minutos. Tiene futbolistas de mucho nivel por delante. Tienen una competición feroz, este es el problema principal. No por nivel o profesionalidad, le hacemos seguimiento individual como a todos. La pena es que tiene esta competencia».