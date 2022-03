Pepe Mel (Madrid, 1963) es ya un histórico de los banquillos de nuestro fútbol. Tras 22 años «sin parar» de entrenar, aprovecha ahora para descansar y para disfrutar de su faceta menos conocida, la de «contar historias». Y es que, además de ser un grande de los banquillos, también es novelista, aunque no le gusta que se le reconozca como tal.

A punto de publicar su quinta novela, Los asesinatos de la Xana, atiende a OKDIARIO para hablar de las últimas temporadas al mando de la UD Las Palmas y del futuro. Un futuro que en el mundo del fútbol apunta a estar marcado por Pedri, la gran irrupción de los últimos años y al que Mel dio la oportunidad de debutar como profesional, cuando empezaba a asomar un ápice de la calidad que está demostrando hoy tanto en el Barcelona como en la selección española.

Pregunta: ¿Qué vio en Pedri?

Respuesta: Pedri es un chico que hacía las cosas con una naturalidad tremenda con 16 años. La única duda que teníamos era si esa naturalidad, esa forma de jugar sin ningún tipo de esfuerzo, era capaz de hacerlo con jugadores ya profesionales. De ahí fue la idea de llevarle a la pretemporada, en la que teníamos partidos contra Cádiz, Granada y en el Benito Villamarín, en el homenaje a Rubén Castro. El chico confirmó lo que todos veíamos, que era un jugador especial. Y de ahí la apuesta. Porque para un entrenador en el fútbol profesional apostar por un chico de 16 y titular desde el primer partido no era fácil. Una de las cualidades más importantes que tiene Pedri es que su forma de jugar potencia a todos los que tiene alrededor. Es un jugador que descansa la pelota, no la pierde, da continuidad al juego, entiende el juego, que para mí es algo fundamental, sobre todo en la posición en la que juega… Todo esto lo vimos en él y lo confirmó ese año en Las Palmas.

P: ¿No sorprendió entonces que sólo durase ese año en Las Palmas?

R: Es que el Barça se tiró al río. Piensa que firman a un futbolista tras el homenaje a Rubén Castro, con cero minutos de juego en el fútbol profesional. Sólo habían visto jugar a un chaval de 16 años en tres amistosos. Apostó por Pedri y le salió bien.

P: ¿En qué ha mejorado en este tiempo?

R: Sobre todo, uno fundamental, que teníamos claro que tenía que hacerlo en un futuro. Él tenía que ganar masa muscular. Le pasó factura el año pasado en Champions en el PSG-Barça. Jugar en el centro del campo y ser muscularmente débil no es compatible. Cada vez que entraba en contacto físico con los jugadores del PSG perdía el envite y eso es algo que ha ganado. Ha ganado cuatro o cinco kilos de masa muscular. El Barça lo está trabajando y ahora es mejor futbolista. Algo que también tiene que mejorar, si quiere luchar por los premios individuales es que tiene que tener más presencia de cara al gol. Es lo que para mí tendría que mejorar.

P: ¿Cuál es su techo?

R: Tiene la virtud de que cuanto mejor sean sus compañeros, más potencia su juego y mejor es él. Está en un equipo top dentro de Europa. Su techo lo marcará el que no tenga lesiones, que el Barça esté a un buen nivel como equipo… Todo eso va a hacer que Pedri sea mejor o peor en su carrera. Piensa que todo el mundo lo ha comparado, yo fui el primero, con Andrés Iniesta, pero estamos hablando de un jugador que ha ganado un Mundial, que ha ganado Eurocopas, Ligas… y ese es el bagaje que tiene que recorrer.

P: Se le ha comparado con Iniesta o Zidane que son leyendas del fútbol.

R: No creo que le favorezca. No a él personalmente, porque ya te puedo decir que es un témpano. El chaval está metido en lo suyo, tiene una mentalidad tremenda. Además, se toma el fútbol como un juego. Yo no sé ahora, pero cuando estaba conmigo, con 16 años, teníamos que salir alguno del cuerpo técnico al césped a decirle «Pedri, que el entrenamiento ya ha terminado», porque él seguía con la pelota. De cara al exterior, que se le empiece a comparar con Zidane, con Andrés, que han triunfado tanto; yo creo que, primero, no es justo y, segundo, pues que no le va a beneficiar.

P: ¿Va a saber llevar bien esa presión?

R: Sí, sin duda alguna. Ese foco ha ido de menos a más, pero ya empezó en Gran Canaria, cuando el entrenador del primer equipo parecía un iluminado y un loco porque ponía de titular a un chaval de 16 años en un partido de Liga que creo que fue un Las Palmas-Huesca. Ese foco aumentó cuando Koeman también volvió a contar con él. Y ese foco continúa y, claro, cuanto mayor es la competición, más visibilidad tiene y más presión tienen. Pero yo creo que el chico está aislado de todo y mentalmente es una persona fuerte.

P: También es una pieza clave en la Selección.

R: Tú piensa que cuatro entrenadores no pueden estar muy equivocados. Nosotros que convivimos con los jugadores día a día y tomamos decisiones y a un chaval tan joven le damos la responsabilidad de llevar a un equipo, porque Pedri no es delantero. Pedri juega en posiciones que tiene que llevar la dinámica del juego del equipo, lo hace bien y seguimos apostando por él, es por algo.

P: Ha ido subiendo escalones y se sigue apostando por él igual.

R: Está claro. Pedri ha venido de una lesión larga y Xavi, en cuanto ha llegado, ha vuelto a apostar por él. Por eso te digo, que es por algo.

P: ¿En qué puede mejorar con Xavi?

R: Sobre todo en algo en lo que Xavi era magnífico. Cuando yo me he enfrentado con él, entrenando al Betis y él jugando en el Barça, recuerdo que le llamábamos «la niña del exorcista», porque cuando no tenía la pelota estaba girándose, moviendo la cabeza de un lado para otro, porque hay algo que entendía muy bien. Cuando tenía la pelota, sabía dónde estaba el línea, el árbitro, los contrarios y sus compañeros. Esa información la procesaba y decidía la jugada. Estoy seguro que va a saber enseñarle eso a Pedri. Aunque, te vuelvo a repetir, que Pedri es un futbolista que entiende muy bien el juego y ya viene con eso de serie.

P: Además de descubrir a Pedri, ha recuperado a Jesé. ¿Cómo lo hizo?

R: Antes de tenerlo bajo mis órdenes estuvo en el Stoke, en Portugal, en el Betis… Por mi relación con el Betis, me informé y lo que tuve claro es que es un niño que necesita sentirse valorado y sentir cariño. Yo le hice ver que iba a aguantar hasta que él encontrara su posición en cuanto a la madurez que él tiene de jugar, que la había perdido. Apostamos por él a pesar de que los primeros partidos no fueron buenos, aguantamos las críticas que hubo y poco a poco ha ido para adelante. Como tiene buenos fundamentos, esa confianza le ha devuelto al nivel que él quería estar.

P: ¿Está motivado para seguir progresando y para rendir a un buen nivel?

R: Sí. Está en Segunda división, pero en un club que al final es su casa. Está con su familia, que era algo que necesitaba. El club en el que está necesita imperiosamente ascender y él tiene que asumir ese reto. Va en el proceso. Creo que cada partido va siendo un poco más, un poco mejor. Él sabe dónde está, lo que le van a pedir y lo único que pide a cambio al cuerpo técnico es sentirse valorado y sentir el cariño que no tuvo en otros lados.

P: ¿Se podría decir que está en el mejor sitio en el que podría estar?

R: Sí. Para poder volver a ser el mismo sí. Tiene muchos años de fútbol, aunque la gente piense que es un veterano. Jesé tiene 27 años y está en una edad idónea para tirar para arriba.

P: Respecto a usted, después de tres años en Las Palmas, ¿qué es lo que falla que le destituyan?

R: Estoy bastante contento con el trabajo que he hecho allí. Llegué a un equipo que era el máximo favorito para ascender y ya habían pasado dos entrenadores y la situación no era nada buena. Terminamos ese año como buenamente se pudo y preparamos un equipo para la temporada siguiente. Había que hacer una recomposición económica, porque el club había gastado su potencial en hacer un equipo para ascender esa temporada y no salió. Ayudé en lo que pude: en rejuvenecer plantilla, meter jugadores de abajo… A eso añádele la aparición del Covid. Aparecen Pedri o Josep Martínez, que se venden y el club sobrevivió. Este año todos pensábamos que el equipo tenía que estar arriba. He sido cesado a tres puntos de ese objetivo, cuando quedaban más de 20 partidos. Hay que aceptarlo así y cinco partidos después, siguen a tres puntos igual, con todas las posibilidades.

P: ¿Le sorprendió entonces?

R: Cuando uno es entrenador sabes dónde te metes. Desde el momento en el que firmas un contrato con un club, sabes que queda un día menos para que te echen. Al final, esto es así. He ascendido con el Betis dos veces, he conseguido una clasificación para Europa con el Betis, no con el actual, con el que yo tenía, y me han cesado dos veces. Es así, es el fútbol. Seguir con tu trabajo, con tus ideas y tener la conciencia de que has trabajado bien.

P: De cara al futuro, ¿quiere entrenar la temporada que viene o tomarse un tiempo?

R: He tenido cuatro ofertas de fuera, pero muy buenas tienen que ser para ir, porque llevo desde el año 2000 sin parar. 22 años seguidos y siempre he estado trabajando. Este espacio de tiempo me viene bien para hacer otras cosas, como por ejemplo escribir, que voy a sacar otra novela. Dedicarme a eso, a descansar y, si puede ser, para verano entrenar a un equipo, si es español mejor.

P: Tiene cuatro novelas y va a publicar la quinta. ¿Cómo le da por ponerse a escribir?

R: Siempre me ha gustado, desde chiquitillo. He tenido iniciativa, pero no me considero escritor. Eso son palabras mayores. Sí me gusta contar historias. Me sirve para, las horas muertas que tengo entre hoteles, aeropuertos, estaciones… Cuando sale el libro, la ilusión de verlo y que el que lo lea se entretenga. No busco más allá.