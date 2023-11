Xavi: «Los errores arbitrales nos han perjudicado»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del partido entre el Barcelona y el Oporto en un choque donde si el conjunto azulgrana consigue los tres puntos será matemáticamente equipo de octavos de final. No obstante, si pinchan de nuevo como ya ocurrió el pasado fin de semana en Vallecas pondría en una situación muy delicada tanto al técnico español como al equipo.

«Para nosotros es un partido importantísimo, vital, tenemos las opciones intactas de quedar primeros de grupo. En caso de victoria nos aseguramos el primer puesto después de dos años sin clasificarnos para octavos. Lo afrontamos con mucha ilusión, esperamos a nuestra afición, les necesitamos más que nunca y ojalá salga una noche mágica», comenzaba diciendo el entrenador del Barcelona.

«Hay conexión entre mi plan y lo que trasladan los jugadores. Hay días y días. En Vallecas hicimos un buen partido, un partido para ganar, generamos juego, un equipo más agresivo en la segunda parte. El planteamiento está saliendo pero no es el juego que queremos. Nos falta mucha continuidad, como en los 60 minutos del Clásico. La gente esta contenta con el plan y no hay problema», añadió Xavi.

«El diagnóstico es claro y lo transmitimos a los jugadores. Hemos fallado en la presión alta, tras pérdida, en la intensidad y mentalidad. Volveremos a jugar y conseguir resultados. Si no, no estaría aquí. Soy el primero que cree y lo volveremos a hacer», comentaba sobre los errores del equipo en lo que va de temporada.

«Esto es el Barça. Nos jugamos muchísimos. Los resultados marcarán el devenir de la temporada. En un mes llega la Supercopa y me preguntaréis lo mismo. No cambia nada. Es la presión del Barça. Queremos competir de la mejor manera posible. Nos jugamos mucho mañana. Es un partido super trascendente para la competición», añadía.

«Es una evidencia que con más puntos estaríamos más tranquilos. No tenemos suerte, ya lo dije en Vallecas. No es una excusa. No me protejo en las excusas. Tenemos que jugar mejor, pero que nos han perjudicado decisiones arbitrales, también».

«No me siento solo porque tengo la confianza del presidente y Deco. Tengo un staff que cree en mí y fidel. Y unos jugadores que lo están intentando. El año pasado tampoco salían las cosas y al final acabó bien. Por todo ello creo que las cosas van a salir bien», incidió Xavi en la confianza del club.