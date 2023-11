Las acciones polémicas que Xavi reclama en Vallecas: «Me parece indecente que pida fuera de juego»

El Barcelona no pudo pasar del empate en Vallecas, ante un Rayo que se adelantó en el marcador y que aguantó el empuje final de los azulgranas. Xavi Hernández no acabó contento con su equipo, aunque miró hacia el árbitro para justificar, en parte, el empate de los suyos, con dos jugadas polémicas que reclamó. La primera de ellas, en el gol franjirrojo, donde solicita un fuera de juego posicional cuando el futbolista del equipo local no interviene para nada en la jugada. La segunda es un supuesto penalti sobre Raphinha. El técnico afirmó que salieron «cruz».

Sobre esta última acción, en la que reclama una pena máxima de Pacha Espino sobre el brasileño, Xavi fue claro: «Luego me decís que busco excusas, pero es penalti claro. No estamos teniendo suerte. Nos están saliendo cruz. Pasó en Getafe, en Granada… No es excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien. Para mí es penalti claro».

Sobre el gol del Rayo, Xavi considera que deberían haber pitado fuera de juego en el saque de la falta, por un jugador que, muy alejado de la pelota y de Balde, trata de ganarle la espalda al lateral. «Creemos que condiciona. Para nosotros sí, muchísimo. Si no tiene un jugador detrás quizá Balde podría incluso haber dejado pasar el balón. Son situaciones difíciles que nos salen cruz», destacó el técnico.

El Barça pidió fuera de juego y la acción fue revisada por Jaime Latre, que estaba en el VAR. Sin embargo, no se consideró que influyera. Además, tras el rechace de Balde, hay una acción de ataque rayista que termina en un nuevo despeje del Barcelona, antes de que llegue el disparo de Unai López que acabó dentro de la portería de Iñaki Peña.

El Rayo contesta a Xavi: «Me parece indecente»

El Rayo Vallecano logró sumar un nuevo partido invicto ante el Barcelona. Ya son cinco los duelos consecutivos en los que no pierden –cuatro de ellos con Xavi en el banquillo rival–, con un balance de tres victorias y dos empates. Y desde el club franjirrojo han sido contundentes a la hora de contestar las supuestas polémicas a las que apuntó Xavi para justificar un nuevo tropiezo de su equipo.

Su presidente, Raúl Martín Presa, no se ha mordido la lengua a la hora de valorar las palabras de Xavi sobre el presunto fuera de juego en el gol de Unai López. «Me parece indecente que Xavi, que es probablemente el mejor jugador de la historia de España, pida fuera de juego en el gol», ha apuntado el mandatario rayista.

«Es increíble que se pida fuera de juego en esa acción. Eso es intentar engañar al árbitro. Que lo diga alguien que no ha jugado nunca al fútbol en su vida, pero él…», ha destacado Martín Presa, incrédulo ante las palabras del técnico del Barcelona tras el encuentro que finalizó con empate a uno en Vallecas.