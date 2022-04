Xavi Hernández ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido de ida de cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt en Alemania. El técnico repasó la actualidad del equipo y en especial habló sobre las renovaciones de Ronald Araujo y Ousmane Dembélé, además de analizar el encuentro frente al cuadro alemán.

Primer partido en Frankfurt

«Para nosotros es un estadio nuevo, una ciudad nueva. No hemos venido nunca con el Barça. Es un gran estadio. Es un placer estar aquí. El planteamiento no varía. Intentaremos tener personalidad, dominar con el balón… el Eintracht es un gran equipo, un poco desconocido en España. Tiene un gran entrenador que los tiene bien organizados, físicamente son muy fuertes. Destacaría la transición, salen como balas. Rival alemán, rival fuerte. Nos dan favoritos, que estaremos en semifinales pero será una eliminatoria complicada»

Lateral derecho

«Mañana tenemos la opción de Ronald, Óscar… Tenemos varias opciones. Puede ser que Eric en algunos momentos entienda mejor el partido con balón, pero Araujo también. Nos está dando muchas cosas. Es capaz de jugar donde le pongas. Recuerdo que jugó de lateral izquierdo en Mallorca y Mingueza de central».

Araujo

«Para nosotros que somos ahora el staff y yo el entrenador son una garantía. El Barcelona tiene central para 10 años. Pocos centrales hay como él en el mundo. La clave aquí ha sido él. Es muy trabajador, muy sacrificado. La decisión es suya. El barcelonismo puede estar feliz de que haya elegido quedarse en el Barça. Para mí es una decisión acertada».

Reunión con Dembélé

«He dicho muchas veces que el club está trabajando en el futuro. Son futbolistas muy importantes para el club».

Eintracht

«Tienen jugadores como Santos Borré, Kamada… el doble pivote es agresivo, fuerte, tienen un buen portero como Trapp. Son jugadores que no son muy conocidos por nosotros en España, pero son jugadores del primer nivel. El entrenador les hace trabajar muy bien. Es un sistema al que no nos hemos enfrentado aún. No será fácil para nosotros».

Prohibido relajarse

«Sería un error relajarse. Ahora todo el mundo prepara muchas cosas. El tema de actitud no puede faltar nunca porque sino te pasan por encima, está todo muy igualado ahora. Si el rival es mejor le felicitaremos pero no habrá relajación».

Eliminatoria ante el Betis

«Es un buen equipo. Le ha puesto dificultades al Betis, al que eliminó, y a los grandes equipos como el Dortmund y el Bayern les ha puesto en muchas complicaciones. No estamos acostumbrados a jugar contra este tipo de sistemas. Para ellos es un partido histórico. Tenemos que igualar su motivación porque sino nos pasarán por encima».

¿Hay alguien más favorito que le Barça

«Hay equipos diferentes, el Leipzig, el Eintracht. Pero no podemos mirar más allá del rival de mañana. No hemos tenido suerte en el sorteo porque nos ha tocado un rival muy duro».

Ambiente

«Nos han dicho que el ambiente aquí es fantástico. Venimos de jugar en Turquía, con un ambiente hostil. Tenemos que dominar el juego, llevarlo a nuestro terreno con el balón. Son jugadores muy físicos. Intentaremos dominar el partido».

Concentración

«Una de las claves es la concentración. En nuestro modelo de juego es en cada partido. En zona de construcción hay que ser muy pulcros porque el Eintracht es un rival que te puede hacer mucho daño en esas contras».

Dembélé entrena en el día libre

«Sólo puedo hablar desde el mes de noviembre. Está siendo ejemplar, un ejemplo de profesional como entrena, su actitud. Le veo concentrado, con un carácter ganador y se le ve contento y a gusto. No me sorprende».

Margen de tiempo para Dembélé

«Es una negociación. También estamos con la de Ronald, está la de Gavi, Sergi Roberto… es un proceso. El club sabe mis prioridades en el tema deportivo y estamos trabajando en ello. Ojalá se pueda quedar. Ousmane está feliz y bien trabajado puede ser el mejor del mundo en su posición, hay muy pocos con sus condiciones. No tengo miedo a decirlo. Yo firmaría ya a Dembélé, es fundamental. Has de tener futbolistas diferenciales en banda».

Palabras de Ferran

«Ferran quiere jugar (risas). Me siento bien con el grupo que tengo, no tengo quejas. Son ganadores, el mismo Ferran tiene un carácter ganador, falla y sigue intentándolo. Estoy encantado del grupo que tengo. El hecho de ganar nos beneficia, hay mejor ambiente. Yo tengo mi liderazgo pero ellos también. Somos una familia y eso es lo más importante».

Ferran secuestraría a Dembélé

«No se qué decir más. Yo por mí lo firmaba ya. No tenemos la mejor situación financiera de la historia, es una pena. Hay que hacer números. Están Mateu y Jordi Cruyff trabajando 24 horas. Tienes que tener jugadores diferenciales en banda y Ousmane lo es».

Has cambiado la opinión de la afición

«Me alegro mucho y estoy contento de cómo van las cosas, pero esto se puede torcer mañana mismo. Es mucho mejor el elogio que la crítica pero el elogio no nos puede confundir. Estoy encantado, no necesito elogios, estoy para que el Barça gane, ayudar a los futbolistas y para que el aficionado se sienta orgulloso de su equipo».

Apercibidos

«No afectará a la hora de confeccionar la alineación. Son 180 minutos o algo más en caso de empate. Jugaremos con los que creamos mejor».

Dos meses en el cargo

«Estar en el Barça es como una montaña rusa, hay momentos de mucha alegría o de mucha pena. Tienes que ser muy equilibrado mentalmente, yo como entrenador y los jugadores. El resultado nos hace ser o muy buenos o muy malos. Estoy disfrutando de muchos momentos».

Adama

«Será importante. Ahora tenemos partido mañana, domingo, jueves y tenemos que hacer rotaciones obligadas. No todo el mundo, depende de las molestias, de las posibles sanciones que no es el caso mañana. Adama será importante, no se cuándo pero será importante»