Xavi: «La baja de Pedri es muy sensible»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa al partido ante el Villarreal. El técnico español, que no podrá sentarse en el banquillo del Estadio de la Cerámica después de su sanción de dos partidos, repasó la actualidad en torno al equipo, pero el tema de Luis Rubiales ha monopolizado la comparecencia.

Apoyo a Jenni Hermoso

«En primer lugar dar mi opinión incondicional a Jenni y las jugadoras del fútbol femenino. En segundo lugar condenar la conducta del presidente de la Federación, que me parece inaceptable. Y tercer, mi pena porque no se hable del hito histórico del Mundial y se hable de esta conducta, intolerante. He sido claro y espero que hablemos de otros aspectos».

Estilo del Villarreal

«Setién y el Villarreal tienen una idea parecida al nuestro, equipo muy bien dotado en el centro del campo, pueden dominar el partido, hay que quitarles la pelota. Presionar su línea defensa, presionar en campo contrario. La clave será tener la pelota».

Rubiales

«No entro en si hay que cesarlo. He sido claro y contundente. Intento ser sincero y honesto. Hay que apoyar a la Jenni y las jugadoras».

Comunicado del club

«Es un tema de club. He sido claro a título personal. Nos tenemos que posicionar por ellas, y así lo he dicho. El club hizo el comunicado».

Elogios a las jugadoras

«Llevamos siete preguntas de esto. La pena no es hablar de Cata Coll, Aitana, Alexia, las barreras que han superado. Hablamos de una conducta inaceptable. Soy una persona de consenso. Me gusta cómo han superado las críticas tras el 4-0 ante Japón. Como sufrieron en semifinales para llegar a la final. Hay que valorar a las futbolistas».

Pedri

«La lesión de Pedri es parecida. Veremos sus sensaciones para volver. Es un chico que se cuida. Ha trabajado en verano para ganar masa muscular. El calor, cansancio… no sabemos el motivo exacto de las lesiones musculares. Intentamos dar en la clave para que no vuelvan a ocurrir, pero es casi imposible».

Situación personal

«Yo estoy tranquilo, en el club donde quiero estar, el club de mis amores, la temporada pasada fue muy buena y estamos con la misma ilusión de siempre. Como entrenador, feliz con mi trabajo y sufro cuando no hay resultados. Estoy tranquilo y feliz».

Lewandowski

«Está tranquilo y con ganas de aportar en cuanto a goles, nos aporta otras cosas. No está con la efectividad de otras veces, pero marcará. Estoy contento, se le ve contento y feliz».

Abde