Xavi Hernández comparece tres días después de su anuncio, de su adiós del banquillo del Barcelona a final de temporada. En Villarreal tocó fondo y tomó la decisión de anunciar, de imprevisto, que se iba. Este martes comparecía en la previa del encuentro ante Osasuna, partido aplazado de Liga de la jornada 20, y el egarense, más tranquilo y con todo bien reposado sigue con la misma sensación, que no se ha valorado su trabajo: «Aquí te hacen sentir que no vales, tomé la decisión a principio de temporada».

«Es así, así lo siento. Intento expresar lo que siento, te hacen sentir que no vales a diario. Hablamos con Pep y me lo dijo. Con Ernesto también, a Luis Enrique le vi sufrir. Creo que tenemos que reflexionar. Tenemos un problema con la exigencia con este cargo. No se disfruta, no es calidad de vida, te juegas la vida en cada momento. Es cruel, es así, me siento de esta manera», recalcaba Xavi en sala de prensa, en una comparecencia en la que se habló poco de Osasuna y mucho de su adiós del Barcelona.

«Creo que el problema es mental y futbolístico. Tenemos que atacar y defender mejor. El juego hace que el estado de ánimo baje y suba. Tenemos que ordenar, volver a lo que el año pasado funcionó. No estamos al nivel, tenemos que ser autocríticos», reflexionaba Xavi sobre el momento actual del equipo, algo que le llevó a anunciar ya su marcha, aunque tenía tomada ya la decisión: «Por eso mi anuncio. La decisión la tenía tomada desde hace tiempo. Es uno de los momentos más difíciles del club. Tenía decidido ya esto, que me iba como entrenador». Cuestionado por su renovación, pactada a finales de septiembre, explicaba que «la renovación está hecha desde hace mucho tiempo, pero la sensación que tenía de que debía marchar es a principio de temporada».

El egarense insistía en que lo importante ahora es la unidad de todo el barcelonismo: «Es importante ganar y la unidad. En estos momentos que no son fáciles sobre todo por resultados, lo importante es la unidad. Necesitamos a todo el barcelonismo, en los momentos difíciles necesitamos de la afición ,que no nos ha fallado en ningún momento. El vestuario ha sido bestial, de estima, cariño y unidad. La Junta también, que está muy unida. No se acaba la temporada con esto, viene un rival que es una roca defensivamente, encaja pocos goles».

«El club no, pero no se ha valorado lo suficiente en general. Hemos aguantado todo, los momentos más difíciles de la historia del club. Creo que no se está valorando como es debido y prefiero no continuar», insistía Xavi, que afirma que hiciera lo que hiciera, no sería suficiente: «El resultado, yo lo único que puedo controlar son los jugadores. Es muy difícil la Liga pero también está la Champions. Pase lo que pase no se valorará, es por esto que toma la decisión. Eso genera un desgaste que piensas que no compensa».

Xavi cree que su decisión permitirá una reacción por parte de sus jugadores: «Necesitamos una reacción, pienso como culé, la prioridad es acabar bien con el club, pensando en el barcelonismo. Ellos tienen que continuar y pienso que es la mejor decisión. Necesitamos una reacción en el barcelonismo».