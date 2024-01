Roban en casa de Koundé tras el Barcelona-Villarreal

La noche del pasado sábado para Jules Koundé fue una noche para olvidar. Después de la dolorosa derrota que sufrió el Barcelona en Montjuic contra el Villarreal, con él en el campo, unos ladrones asaltaron su domicilio tras el encuentro. Es la segunda vez que roban en la casa del central culé. La primera ocurrió en el mes de abril de 2023 durante un Barcelona-Betis en el Camp Nou.

No fue una gran noche para Koundé la del pasado sábado. Sobre las 21:30 horas, unos ladrones asaltaron el domicilio del defensa del Barcelona en un «robo con fuerza». El partido en Montjuic entre el cuadro azulgrana y el Villarreal ya había terminado, pero el defensa francés continuaba fuera de casa. Sucedió en Sitges, en el Garraf, donde tiene su domicilio Koundé.

Fue un «robo con fuerza» según explica RAC1. La policía por el momento está pendiente de recibir la denuncia del asalto para saber qué se llevaron los ladrones de la casa de Jules Koundé, aunque ya se conoce que se llevaron varias pertenencias del jugador. Es la segunda vez en nueve meses que asaltan en la casa del defensor culé. Ya ocurrió el pasado mes de abril durante la disputa de un Barcelona-Betis en el Camp Nou.

Los ladrones saltaron la valla que rodea la urbanización del domicilio de Koundé, escalaron una pared y rompieron una ventana de la casa del jugador francés para poder acceder al interior. Cuando el defensa francés volvió del partido se encontró su domicilio patas arriba y los cristales rotos.

El robo en la casa de Koundé sucedió después de un Barcelona-Villarreal en Montjuic donde el cuadro culé sufrió una dolorosa derrota en Montjuic que le deja a 10 puntos del Real Madrid. Tal fue el descalabro, tras perder 3-5, que Xavi Hernández anunció en rueda de prensa que no seguirá en el club la temporada que viene.

Xavi anunció su marcha a final de temporada

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, anunció en rueda de prensa este sábado que su carrera en el banquillo azulgrana terminará esta temporada, el 30 de junio, ya que, «como culé», considera que es lo que necesitan tanto los jugadores como el club para cambiar una dinámica ante la que no tiene explicación.

«Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido pero creo que es el momento», dijo en rueda de prensa después de perder 3-5 contra el Villarreal.

El técnico azulgrana tardó más de una hora en salir ante los medios en el Olímpic Lluís Companys y cuando lo hizo tomó la palabra para anunciar su despedida, pero a final de temporada. «El club necesita un cambio de dinámica, como culé, pensando en el bien de los jugadores», dijo después de perder sus opciones de título en Supercopa y Copa del Rey los últimos 10 días.

«Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie», añadió el técnico de un Barça que se ve a 10 puntos del Real Madrid después de otro mal partido este sábado.

«Esto destensa la situación en general. Me siento el máximo responsable. Es hora de valorar el trabajo, pero creo que el proyecto de yo como entrenador tiene que terminar el 30 de junio. He pensado en el club. El club me tendrá para lo que necesite, yo seré una solución para el equipo, pero ahora la solución, siendo coherente, es que yo deje el banquillo», afirmó.

«Agradecer la confianza, tenemos un presidente que es la hostia, todos los que están son muy válidos. Hemos estado reunidos, ha sido una conversación muy humana. La confianza es absoluta, hoy también me la han mostrado, pero pienso que es el momento. Es el club de mi corazón, con esta tensión hacemos un partido desgraciado. No se lo merecen los jugadores», añadió.

El técnico catalán confesó que el 3-5 del Villarreal fue un «partido cruel» y explicó el desgaste que ha sufrido los últimos dos años. «La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo. Esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío positivo, pero la energía va bajando, no tiene sentido continuar. Lo tengo decidido de hace tiempo y es una situación que afecta ya al club», dijo.

«Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo, también egoístamente para mí, pero he pensado en el club, en el presidente, en Deco, en los jugadores. Como soy el máximo responsable, pienso que necesitan un cambio de rumbo, que es lo mejor. No quiero ser un problema para el Barça. Pienso que todavía puedo ser una solución de aquí a junio, pero la gran solución pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio. Es lo mejor para el club», añadió.