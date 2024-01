Una imagen vale más que mil palabras: la sonrisa de Xavi a su llegada al entrenamiento del Barça

Después de soltar la bomba y anunciar por sorpresa su marcha del Barcelona cuando acabe la presente temporada, Xavi Hernández era la persona más buscada este domingo en el fútbol español. Y no era difícil encontrarlo porque su equipo tenía previsto realizar su último entrenamiento de la semana en la mañana dominical, por lo que decenas de periodistas se agolparon en las puertas de la ciudad deportiva Joan Gamper para intentar cazar al hombre del día.

Xavi aligeró el trabajo de la prensa, ya que fue la primera persona del Barcelona en llegar de copiloto con su vehículo al centro de entrenamiento. La imagen de la sorpresa era ver al técnico catalán muy sonriente cuando sólo habían pasado unas horas de su adiós y la dura derrota de su equipo contra el Villarreal por 3-5 en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic seguía caliente.

El todavía técnico del Barcelona fue el más madrugador y después de su llegada con sonrisa incluida comenzaron a llegar miembros de su cuerpo técnico como su hermano Óscar Hernández y más tarde todos los jugadores. Otra de las noticias fue ver llegar a Joan Laporta hablando con teléfono y con gesto serio. También lo hicieron algunos miembros de su directiva como Rafa Yuste o Bojan Krkic.

La imagen cazada por Jugones de la sonrisa de Xavi no concuerda con la situación actual del club, pues se prevé un domingo caliente en ‘Can Barça’ después de una de las derrotas más duras de los últimos años y de un anuncio en rueda de prensa que prácticamente nadie esperaba después de una larga reunión entre entrenador y directivos. Xavi también dará las explicaciones pertinentes en los vestuarios y su equipo se entrenará de cara a ese partido de Liga aplazado por la Supercopa de España que Barcelona y Osasuna disputarán el próximo miércoles a las 19:00 horas.

Mañana complicada en la ciudad deportiva

Y es que Xavi anunció el pasado sábado que su carrera en el banquillo azulgrana terminará esta temporada, el 30 de junio, ya que, «como culé», considera que es lo que necesitan tanto los jugadores como el club para cambiar una dinámica ante la que no tiene explicación.

«Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido, pero creo que es el momento», dijo en rueda de prensa después de perder contra el Villarreal.

El técnico azulgrana tardó más de una hora en salir ante los medios en el Olimpico Lluís Companys y cuando lo hizo tomó la palabra para anunciar su despedida, pero a final de temporada. «El club necesita un cambio de dinámica, como culé, pensando en el bien de los jugadores», dijo después de perder sus opciones de título en Supercopa y Copa del Rey en los últimos 10 días.

«Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie», añadió el técnico de un Barça que se vio a 10 puntos del Real Madrid después de otro mal partido.

Xavi dice adiós a final de temporada

«Esto destensa la situación en general. Me siento el máximo responsable. Es hora de valorar el trabajo, pero creo que el proyecto de yo como entrenador tiene que terminar el 30 de junio. He pensado en el club. El club me tendrá para lo que necesite, yo seré una solución para el equipo, pero ahora la solución, siendo coherente, es que yo deje el banquillo», afirmó.