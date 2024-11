Wanda Nara responde a las críticas sobre su físico publicando un desnudo integral

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no ha hecho más que comenzar. El delantero dio mucho que hablar días atrás después de grabar a su ex mujer en su casa, tranquilamente tras ducharse y riéndose, pese a que horas antes le había denunciado por acoso. El ariete se vengó publicando ese vídeo, en el que Wanda Nara además aparecía al natural, sin maquillar y sin retoques, recibiendo muchas críticas en las redes sociales.

Muchos acusan a la influencer y empresaria argentina de editar las fotografías que sube a sus redes sociales, comparando cómo sale en el vídeo Icardi y en los posados que publica ella. Sin embargo, Wanda Nara parece haberse hartado de esos comentarios, y ha revolucionado de nuevo a sus millones de seguidores subiendo dos fotografías en las que aparece desnuda, jugando perfectmente con su postura para no ser censurada por Instagram.

Después de que Wanda Nara le denunciara por acoso y violencia de género, Icardi se tomó la justicia por su mano en las redes. El delantero del Galatasaray, que está en Argentina empezando a recuperarse de una grave lesión de rodilla, decidió hacer un vídeo a su ex mujer para enviar todo el material a su abogado después de que ella le denunciara días atrás, dejando en evidencia a la influencer cuando aseguraba tener miedo al deportista.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram mostró que su ex y madre de sus hijas lo visitó en su hogar, después de las fuertes acusaciones en su contra. Al parecer, sin su consentimiento, Mauro le hizo una fotografía a Wanda Nara y expresó: «Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas…». «Que carátula o título le ponemos a esto», añade. Además, minutos después, Icardi publicó un vídeo en el que graba a su ex esposa. «¡Me dejas de filmar! ¿Qué me filmas?», se la escucha quejarse a la presentadora, ahora saliendo con el cantante L-Gante. Icardi, con cara seria y de brazos cruzados, no le responde. Y ella se ríe, se sienta a su lado y hace la ‘v’ con sus dedos. Al poco tiempo, cuando ya todos estaban hablando de ellos, Icardi borró las dos publicaciones.

«Se ve que vino con hambre y charlatana», expresó el futbolista, que en todo momento estaba en contacto con su abogada, a quien le solicitó que se comunique con Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, para que le pidiera a la mediática que abandone el hogar. «Como dije, me desalojaron de mi apartamento por capricho… y resulta que se presenta acá acosándome como se vio en el vídeo», expresó Icardi. Para colmo, Wanda Nara «se metió a duchar, después servicio de peluquería y como si fuera poco servicio de maquillaje». «Y por fin… después de todo, se dignó a la retirada. Dos horas después… se fue», afirmó Icardi en una serie de historias de Instagram con las que se vengaba de ella.