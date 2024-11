Mauro Icardi ha decidido vengarse de Wanda Nara, a la que ha grabado en su casa saliendo de la ducha tras denunciarle por acoso y violencia. El delantero del Galatasaray, que está en Argentina empezando a recuperarse de una grave lesión de rodilla, decidió hacer un vídeo a su ex mujer para enviar todo el material a su abogado después de que ella le denunciara días atrás, dejando en evidencia a la influencer cuando aseguraba tener miedo al deportista.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram mostró que su ex y madre de sus hijas lo visitó en su hogar, después de las fuertes acusaciones en su contra. Al parecer, sin su consentimiento, Mauro le hizo una fotografía a Wanda Nara y expresó: «Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas…».

Wanda Nara piensa que todo es negocio incluso EL HACER PRENSA CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Una mina que no tiene límites para nada ni ella ni su abogada DOS IMPRESENTABLES. Hace menos de una semana acusó a Icardi de violento.#LAM pic.twitter.com/6w3cQrtJYZ — bad girl (@xcjlsj) November 20, 2024

«Que carátula o título le ponemos a esto», añade. Además, minutos después, Icardi publicó un vídeo en el que graba a su ex esposa. «¡Me dejas de filmar! ¿Qué me filmas?», se la escucha quejarse a la presentadora, ahora saliendo con el cantante L-Gante. Icardi, con cara seria y de brazos cruzados, no le responde. Y ella se ríe, se sienta a su lado y hace la ‘v’ con sus dedos. Al poco tiempo, cuando ya todos estaban hablando de ellos, Icardi borró las dos publicaciones.

«Se ve que vino con hambre y charlatana», expresó el futbolista, que en todo momento estaba en contacto con su abogada, a quien le solicitó que se comunique con Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, para que le pidiera a la mediática que abandone el hogar. «Como dije, me desalojaron de mi apartamento por capricho… y resulta que se presenta acá acosándome como se vio en el vídeo», expresó Icardi.

Para colmo, Wanda Nara «se metió a duchar, después servicio de peluquería y como si fuera poco servicio de maquillaje». «Y por fin… después de todo, se dignó a la retirada. Dos horas después… se fue», afirmó Icardi en una serie de historias de Instagram con las que se venga de ella.

El tema es más serio de lo que parece, pues hace unos días, salió a la luz que la influencer habría denunciado al futbolista del Galatasaray por violencia de género tras una fuerte discusión entre ambos que pasó a mayores según las informaciones que se están publicando en los medioss de comunicación argentinos. «Voy a leer parte de la denuncia. Mauro Icardi tendría una orden de desalojo para que se retire del domicilio. Esto, que fue por la tarde, es un pedido de Ana Rosenfeld por su clienta Wanda Nara para que Mauro se retire de la vivienda, que es de ambos», informó Ángel de Brito en un programa.