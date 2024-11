«Eres una p***, una mentirosa y una mala madre, por tu culpa me lesioné»

En Argentina han publicado las primeras declaraciones de Mauro Icardi tras ser denunciado por Wanda Nara, desvelando además conversaciones discusiones muy fuertes. El delantero del Galatasaray ha hablado en el programa Socios del espectáculo tras el supuesto episodio violento con la influencer y presentadora argentina, dando su versión de lo ocurrido y quitando hierro al asunto.

«Es todo una exageración de Wanda. No ejercí ningún tipo de violencia. Es mi casa y tengo mis derechos», afirma el jugador horas después de que saliese a la luz la denuncia de Wanda Nara contra Icardi por supuesta violencia de género. Además, Icardi añade que su ex mujer busca que sus encontronazos sean públicos siempre: «Ella lleva todo a lo mediático y desvirtúa todo a favor de su propósito personal. Me expuso como un idiota ante todo el mundo cuando mostró mi mensaje, y eso también es violencia psicológica». El ariete se refiere a un mensaje de Icardi pidiéndole que volviera con él, captura que ella publicó después en sus redes.

Guerra Wanda Nara – Icardi

En otro programa de televisión llamado Intrusos fueron más allá y dieron a conocer lo que habría pasado entre Wanda Nara e Icardi en el apartamento que pertenece a ambos en Buenos Aires. «Mauro le dijo a Wanda: ‘Me arruinaste la vida. Por tu culpa me lesioné. Sos una puta. Sos una mala madre. Sos una mentirosa. Y la trata de prostituta…’, comentaron en ese espacio.

Un escándalo sobre el que se ha pronunciado incluso el Galatasaray. Horas después de publicarse esta información, el club en el que milita el delantero desmintió tales afirmaciones sobre violencia de género. «Las especulaciones sobre nuestro futbolista profesional Mauro Icardi no reflejan la verdad. Nuestro jugador Mauro Icardi se encuentra descansando en su casa de Argentina. Se nos ruega que no prestemos atención a estas noticias destinadas a desgastar a nuestros deportistas», afirma la entidad turca en su comunicado.

El jueves pasado, el delantero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de la Europa League contra el Tottenham, por lo que no pisará el césped en varios meses. La prensa argentina informa que Icardi se trasladó a su país en días pasados, mientras que Wanda Nara se hallaba de viaje en Brasil con el cantante L-Gante, al que poco antes había presentado en redes como su nueva pareja tras separarse por enésima vez del futbolista.

Los medios turcos se hacen eco de los reportajes argentinos, según los cuales, al regresar la modelo a Buenos Aires, Icardi le habría negado la entrada en la casa que poseen en común, a raíz de lo cual Nara habría interpuesto una denuncia por violencia de género. En la prensa turca se recogen además varios rumores sobre una supuesta sustracción de dinero y un contencioso sobre la custodia de las dos hijas, de ocho y nueve años.