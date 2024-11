Wanda Nara vuelve a liarla en las redes sociales, pero esta vez el escándalo no tiene precedentes. La influencer ha aparecido besándose en un directo de Instagram con su nuevo novio y carga contra Mauro Icardi. La también empresaria argentina habla de «amenazas e infidelidades» del delantero del Galatasaray, padre de sus tres hijas pequeñas. Semanas después de que ambos parecían reconciliarse, todo se ha roto y la mediática presentadora declara su amor por el famoso cantante L-Gante.

Pocas horas después de que Wanda Nara confirmara la relación con L-Gante, el popular cantante de cumbia con el que se la lleva relacionando desde hace casi un año, Mauro Icardi apareció en las redes sociales borrando por enésima vez sus fotografías junto a su ex mujer y dejándola de seguir. La respuesta de la argentina al movimiento del delantero del Galatasaray no tardó en llegar, especialmente después de que varios aficionados turcos apuntaran contra ella.

«La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quién quiero y sobre todo me haga bien», decía Wanda Nara en clara referencia a su nuevo romance con L-Gante. «Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que, lamentablemente son rehenes, también con amenazas», añade la presentadora.

🔵ROMANCE CONFIRMADO: WANDA NARA Y L-GANTE SE DIERON UN BESO EN PLENO VIVO 💖 Durante un vivo de Instagram del cantante y la conductora, se besaron en público por primera vez y compartieron tiernos “te amo”. pic.twitter.com/25rjfTmHJs — La Opinión Austral (@opinionaustral) November 5, 2024

Wanda Nara atiza a Icardi de manera directa: «Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación feliz por la foto familiar. Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino (…) No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión», añadía en un mensaje que luego borró.

Por si fuera poco, en un programa televisivo de Argentina aseguran que Wanda Nara tiene previsto demandar a Icardi. «Ella llevaría a la justicia a Mauro por no pagar los alimentos durante seis meses (…) La información que tenemos es que hace seis meses que Icardi no pagaría alimentos por las hijas que tienen en común, además de otras cuestiones menores, por ejemplo, el tema de las mascotas».

Por su parte, la influencer Pochi ha añadido más detalles sobre el futbolista: «Icardi está desesperado por comprarles un pasaje a todos sus hijos y a Wanda incluida para que se vuelvan a Turquía. Estas son palabras casi textuales: ‘Si quieres, vente con lo puesto. Aquí hay cosas y si no compramos todo de cero’. O sea, imagínate la desesperación que tiene él con este contexto», cuenta.