Wanda Nara forma un nuevo escándalo en Argentina, donde no se habla de otra cosa. Y es que un portal ha sacado a la luz una fotografía en la que aparece la influencer besándose apasionadamente con L-Gante, conocido cantante argentino, que también agarra del trasero a la presentadora. La imagen se ha hecho viral rápidamente y los dos protagonistas han reaccionado de diferente manera en las redes sociales.

«La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia», escribió en una historia de Instagram, que rápido borró, y decidió dejar solo las que aparecía con su cachorro, el nuevo integrante de la familia que ha sido mostrado en redes tanto por Wanda Nara como por Mauro Icardi, desatando de nuevo rumores sobre una posible reconciliación entre ambos. Por su parte, el cantante asegura que esa fotografía no es actual, sino que se remonta a hace bastante tiempo, en la anterior crisis del matrimonio formado por Wanda e Icardi.

“Wanda” Porque se mostró besándose con L-Gante, tras confirmar su separación con Icardi. pic.twitter.com/sqUK5qYt1k — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 8, 2024



Hace unos días, Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales destapándose un pecho por sorpresa cuando le preguntaron por su estado sentimental actual después de su sonada separación del delantero del Galatasaray. La influencer y empresaria está viviendo en Argentina, lejos del futbolista, que lleva varios años en Turquía. Una Wanda Nara que asegura estar feliz como soltera, disfrutando de sus hijos.

En una ronda de preguntas a través de sus historias de Instagram, la argentina quiso responder a sus fans sobre todo tipo de cuestiones. En esas, un usuario le preguntó «¿Cuál es tu estado sentimental hoy?», a lo que Wanda Nara respondió «Feliz» junto a una foto en la que mostraba un pecho cubierto únicamente por su mano. La presentadora deja claro que es feliz pese a la ruptura diez años después de iniciar su relación con el ariete.

Por otro lado, hace unas semanas iformaban desde su país del bloqueo de una tarjeta de crédito por parte de Icardi a Wanda Nara, y la abogada de ella habló claro sobre este asunto. Con el divorcio todavía sin firmar, Icardi habría bloqueado una tarjeta de crédito que utilizaba Wanda Nara. «Es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva (…) Los hombres lo primero que hacen es cortar las tarjetas o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias de sus hijos menores», expresaba por aquel entonces Ana Rosenfeld, abogada de la mediática influencer.

«Wanda me llama todos los días y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta’. Y hay que mantener a dos criaturas (…) Esperamos que se reinstauren en cualquier momento. Un marido, en general, cuando quiere recuperar a una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica y parte de esa presión es dejar a Wanda sin víveres», añadía la letrada.