Wanda Nara ha revolucionado las redes sociales de nuevo en plena guerra con Mauro Icardi. La influencer argentina posa en topless y tanga desde su cama mandando además un mensaje que seguramente vaya dirigido a muchos de los que hablan de ella estos días tras su enésimo escándalo. «Por fuera me conocen muchos por dentro muy pocos», escribe la presentadora acompañando a la citada foto, que ha recibido miles de ‘likes’ en pocas horas.

Hace unos días, salió a la luz que la influencer habría denunciado al futbolista del Galatasaray por violencia de género tras una fuerte discusión entre ambos que pasó a mayores según las informaciones que se están publicando en los medioss de comunicación argentinos. En LAM soltaron la bomba y confirmaron que la también presentadora denunció a su ex marido. «Voy a leer parte de la denuncia. Mauro Icardi tendría una orden de desalojo para que se retire del domicilio. Esto, que fue por la tarde, es un pedido de Ana Rosenfeld por su clienta Wanda Nara para que Mauro se retire de la vivienda, que es de ambos», informó Ángel de Brito en el citado medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda Nara (@wanda_nara)

«Esto es así: cuando Wanda vuelve del aeropuerto va al Chateau Libertador. Se apersona en su apartamento, Mauro no la deja entrar. En ese momento hubo gritos. Wanda se termina retirando del Chateau. Se va con L-Gante a Nordelta. Hoy, a las 16, elevaron una primera denuncia. Es una denuncia contra Mauro Icardi por ‘atentado y resistencia a la autoridad’. Hay dos momentos. El primero tiene que ver con abstenerse de actos de perturbación a Wanda Nara, por los gritos y por no dejarla entrar a su casa», cuenta el periodista Pepe Ochoa.

En sus manos, Ochoa mostró parte de la denuncia que presentó la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, en las últimas horas. Sin embargo, explicó que el problema subió de tono. «Wanda intenta un segundo reingreso, donde las cosas se fueron de las manos y entra la denuncia por violencia de género», agregó y contó, añadiendo que una cámara captó el momento y que la policía ya está trabajando en el caso.

Icardi, contra Wanda Nara

Horas después, en Argentina publicaron las primeras declaraciones de Mauro Icardi tras ser denunciado por Wanda Nara, desvelando además conversaciones discusiones muy fuertes. El delantero del Galatasaray habló en el programa Socios del espectáculo tras el supuesto episodio violento con la influencer y presentadora argentina, dando su versión de lo ocurrido y quitando hierro al asunto.

«Es todo una exageración de Wanda. No ejercí ningún tipo de violencia. Es mi casa y tengo mis derechos», afirma el jugador horas después de que saliese a la luz la denuncia de Wanda Nara contra Icardi por supuesta violencia de género. Además, Icardi añade que su ex mujer busca que sus encontronazos sean públicos siempre: «Ella lleva todo a lo mediático y desvirtúa todo a favor de su propósito personal. Me expuso como un idiota ante todo el mundo cuando mostró mi mensaje, y eso también es violencia psicológica». El ariete se refiere a un mensaje de Icardi pidiéndole que volviera con él, captura que ella publicó después en sus redes.