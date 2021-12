Wanda Nara sigue dando mucho que hablar. Ahora nada tiene que ver con el famoso Wandagate, es decir, el escándalo de su (no) separación de Mauro Icardi, sino que es noticia por lo viral que se ha hecho uno de sus últimos posados en las redes sociales. La influencer argentina volvió a París tras viajar a su país y darse allí un baño de masas, y lo primero que hizo tras su regreso a Francia es publicar una foto de alto voltaje.

En la imagen Wanda Nara quizás enseñe hasta demasiado por lo que no es descartable que Instagram se la acabe censurando como ha ocurrido anteriormente con otras. La también empresaria y representante aparece sentada en el suelo en uno de los lados de la cama con una especie de bañador blanco que deja intuir mucho con sus transparencias y también con su forma de ajustarse…

Muchos se han fijado en el mismo detalle, el diminuto tatuaje desconocido que tiene Wanda Nara en la ingle, que puede verse precisamente porque el bañador tapa bastante poco en esa zona. También deja poco a la imaginación la argentina en lo que se refiere a la parte de arriba en este posado que lleva casi 600.000 likes y en el que anunciaba que estaba de vuelta en París: «Jet lag y mucho trabajo».

Una Wanda Nara que recientemente en una entrevista contó todos los detalles sobre lo ocurrido con Icardi: «Si pude recomponer mi relación fue porque Mauro fue muy sincero y del otro lado me contaron la misma historia. Conociéndolo, hay cosas que no me puede ni mentir. Creo que él fue (al encuentro) y se equivocó. Podría haber pasado de todo pero no pasó nada. Él me contó cosas muy difíciles, la mayoría de las cosas me las enteré por él, me dio detalles de lo que había sucedido».