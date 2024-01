Wanda Nara sigue muy activa en las redes sociales. El hecho de que esté peleando contra una leucemia no ha cambiado a la influencer argentina. Más bien lo contrario, no deja de atender compromisos profesionales. Hace unas semanas ganó un reality en Italia, ahora está en Brasil presentando su nueva faceta musical… La empresaria, esposa de Mauro Icardi desde hace años, ha revolucionao las redes sociales durante las últimas horas tras conceder una entrevista a su hermana Zaira en el programa Rumis.

Una charla en la que fue preguntada por sus inicios con el ahora delantero del Galatasaray, sincerándose como nunca antes lo había hecho. Wanda Nara estaba casada con Maxi López y tenía dos hijos con él, que era amigo y compañero de equipo de Icardi. Finalmente, se separó de Maxi y acabó con el joven ariete, algo que en su día generó una gran polémica. Ahora, la televisiva incluso da detalles de cómo fue su primera noche de pasión con su actual marido.

«No estaba acostumbrada a darlo todo»

«Escuchen la historia porque es mortal», comenzaba diciendo Wanda Nara. «Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi López, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí lo sabía», continuaba. Wanda explica que los primeros encuentros con él fueron en el apartamento de soltero que tenía: «Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas».

«Yo creo que si esa noche no hubiera funcionado, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros”, asegura sobre su historia de amor con Icardi que este 2024 cumplirá una década, aunque llena de idas y venidas entre numerosos escándalos mediáticos y separaciones que finalmente no son tal. Y desvela la curiosa anécdota que protagonizó tras ese encuentro sexual. «Fui al Disney Store y le compré un oso de peluche que lo llené con mi perfume. Más tóxica aún: le dejé escrita una carta con la canción ‘Colgado en tus manos’ de Carlos Baute’», explica entre risas.

Y es que por aquel entonces Icardi era muy mujeriego, pues la argentina cuenta la historia de los cuatro teléfonos móviles que tuvo Mauro durante su etapa de soltero. «Tenía cuatro porque dividía a las mujeres por continentes. Una locura. Nosotros éramos amigos por aquel entonces, pero yo ya empecé a operar. Uno de los teléfonos era el bueno, al que le llamaban los directivos; y los otros, de las mujeres donde tenía todos los ‘gatos’. Miré para un lado, miré para otro y se los tiré al agua. Más tarde, empieza a levantar todas las colchonetas de barco y a buscar los teléfonos. Yo buscaba también, más que nadie, pero desaparecieron», termina entre risas Wanda Nara, que desvela que el futbolista del Galatasaray quiere renovar los votos con su mujer después de casi diez años de matrimonio: «Fue hermoso recibir su propuesta».