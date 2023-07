Última hora y novedades sobre el estado de salud de Wanda Nara

Semanas de mucho revuelo en torno a Wanda Nara. La salud de la influencer argentina preocupó a sus seguidores tras ser ingresada en el hospital. Un periodista llegó a afirmar que sufre leucemia, enfermedad de la que ella nunca ha hablado directamente. Ahora, la también empresaria ha respondido a varias preguntas de sus fans en las redes sociales, actualizando su estado.

«¿Cómo te sentís? En la televisión dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿en dónde?», le consultó uno de los más de 16 millones de seguidores. Ella desmintió a todos los que señalaron que viajaba para hacerse un tratamiento médico. «No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy a acompañar a Mauro», respondió sobre su viaje a Turquía con Icardi y sus hijos.

Otro de los usuarios insistió con el tema de su salud. «¿Cómo estás, Wanda? Queremos saber cómo estás de salud. Te mando muchos besos y amor», le preguntaba. «Estoy muy bien», respondía la influencer. «La verdad es que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de qué están hablando de la vida de otro», añadió.

Wanda confirmó a través de sus redes sociales que su próximo destino es Estambul y que viaja para acompañar a Mauro Icardi, algo que no ha gustado a parte de su familia. «La que está absolutamente en contra de esta decisión es Nora Colosimo (su madre). No está para nada a favor de que ella se vaya a Turquía. Quiere que esté acá, para que haga su tratamiento acá y para que estén más cerca», dicen en un programa de televisón de Argentina, donde aseguran también que a Maxi López no le ha sentado bien que se lleve a sus hijos a Turquía.