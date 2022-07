Vitolo, un problema menos

Vitolo ya no es jugador del Atlético de Madrid. Al menos hasta el 30 de junio de 2023. Las Palmas ha hecho hoy oficial su cesión durante esta temporada, dando carácter definitivo a lo que ya era un secreto a voces. Sin embargo no son todo buenas noticias para los rojiblancos ya que al extremo le queda todavía un año de contrato en el Metropolitano. Será la tercera etapa de Vitolo en el club que le dio a conocer.

¡Ahora sí! 😃

Vitolo vestirá la camiseta de la UD Las Palmas esta temporada 💛💙 🔗 https://t.co/YVpGnsLcS7 #LaUniónHaceLasPalmas | @VitoloMachin 🔥 pic.twitter.com/nLiMqXoLZ2 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) July 21, 2022

El Atlético deberá correr con la mayor parte del salario del futbolista, pero no le quedaba otro remedio. Vitolo, que en noviembre cumplirá 33 años, no tiene sitio en la plantilla de Simeone y tras un mal año en el Getafe, donde pasó desapercibido (apenas jugó siete partidos), el Atlético no había recibido ningún tipo de ofertas por él. Las Palmas apareció como un salvavidas inesperado, pero el peaje que hay que pagar es económico. Hoy son muchos los que se preguntan por qué los rojiblancos renovaron al canario hasta 2024 al cederlo al Getafe si el jugador ya venía de una malísima racha en el equipo madrileño.

Las Palmas ya sirvió como estación intermedia para el extremo canario cuando rescindió su contrato con el Sevilla en julio de 2017 a cambio de que el Atlético pagara su cláusula, que era de 40 millones de euros. Dado que los rojiblancos no podían inscribir jugadores por estar sancionados por la UEFA, Vitolo pasó la primera parte de la temporada 17-18 en Canarias hasta que se incorporó definitivamente al Atlético en enero de 2018. Eso sí, lesionado, una característica que le ha acompañado desde entonces en el club rojiblanco.

Vitolo ha sido sin duda una de las operaciones más ruinosas de la historia del Atlético de Madrid. 40 millones gastados en un jugador que nunca pudo replicar su trayectoria en el Sevilla y que se pasó más tiempo lesionado que en los terrenos de juego. Ahora vuelve a Las Palmas, pero en junio volverá a convertirse en un problema para los rojiblancos porque aún le quedará otro año de contrato.