El vídeo viral con varios youtubers intentando restar un saque a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz reventó las redes sociales con el famoso youtuber estadounidense MrBeast. El joven quiso comprobar cuantas personas eran necesarias para poder responder a un servicio del número uno del tenis mundial comprobando la dificultad que esto entraña. Hasta cuatro personas tuvieron que juntarse para responder a uno de los saques del murciano y ni mucho menos consiguieron meter dentro de la pista la respuesta al saque, sólo tocaron la bola.

El vídeo no tardó en hacerse viral en diversas redes sociales alcanzando varios millones en poco tiempo. Carlos Alcaraz, además, parece no hacer ningún esfuerzo fuera de lo común para poner un saque suele ir a una velocidad próxima a los 200 km/h. Los propios youtubers comprobaron en sus propias carnes el nivel de reflejos y capacidad de reacción que hay que tener para capturar un saque del número uno del mundo.

Alcaraz, tras su inesperada eliminación en el Masters 1.000 de París, reaparecerá en las próximas semanas para poner punto y final a su temporada en las ATP Finals y en la Copa Davis. Ambos torneos son de especial trascendencia para el tenista al jugarse su puesto en el ranking ante Jannik Sinner y al mismo tiempo optar a la que sería la primera ‘Ensaladera’ de su carrera deportiva.

Tras haber ganado dos Grand Slams este 2025 como Roland Garros y el US Open, el murciano quiere poner el broche de oro a una temporada en la que ha brillado con luz propia. Cerrarlo con el número uno bajo el bolsillo sería la mejor manera de hacerla inolvidable. Los que seguro no olvidarán su encuentro con Alcaraz serán MrBeast y toda su cuadrilla. Hasta cuatro personas fueron necesarias para ser capaces de recepcionar un saque de Carlitos. Por supuesto que el vídeo se hizo carne de viral nada más ser publicado y no es para menos.