El vergonzoso mote que le puso Shakira a Clara Chía cuando descubrió la infidelidad de Piqué

No han sido pocas las hipótesis que han circulado, desde hace ya muchos meses, sobre la forma en que se conocieron Clara Chía Martí y Gerard Piqué y cómo floreció una relación de la que, aunque hay fundadas sospechas de que pudo iniciarse mientras el todavía jugador del Fútbol Club Barcelona estaba con Shakira, no hay fecha de comienzo oficial. Sin embargo, lo que no tantos se han preguntado es cómo y cuándo se conocieron Clara y su ahora archienemiga Shakira, y la respuesta puede dejar muy sorprendida a la práctica totalidad de conocedores del caso.

Al contrario de lo que pueda parecer o creerse, Clara Chía y Shakira se conocieron antes de que esta supiera que Piqué estaba liado con la joven, más allá de si esto fue antes o después de acordar la ruptura de una de las parejas más mediáticas del planeta. ¿Cómo es eso posible? la respuesta es simple y da comienzo a una historia paralela y desconocida hasta el momento que pone aún más picante a esta disputa a dos bandas y con tres protagonistas claros.

Clara Chía trabaja desde hace meses en la empresa presidida por Piqué, Kosmos Global Holding, donde hace trabajos de relaciones públicas, administración y organización de eventos como por ejemplo la Kings League. La joven de 24 años ya formaba parte de la plantilla de Kosmos como becaria cuando Shakira aún estaba con Gerard y se vieron en varias ocasiones en las oficinas, en lo que supuso un primer contacto entre ambas sin saber aún –o quizás sí por parte de Clara– que se convertirían en enemigas íntimas con el paso de las semanas y los meses.

Así lo cuenta el periodista Roberto Antolín en el programa Mitre Live, en el que además desvela en exclusiva cuál es el apodo que le puso Shakira a Clara Chía antes de enterarse que estaba liada con Piqué, por qué no tuvo sospechas de la joven y que, por supuesto, sigue refiriéndose a ella con un apodo que ha cobrado sentido con el transcurso de los acontecimientos a lo largo de los meses.

«Cuando iba a visitar a Piqué a su empresa, Kosmos, la veía ahí como becaria», explicaba Antolín en el programa al que fue invitado y en el que dejó varias dosis importantes para el futuro del culebrón Piqué-Shakira-Clara Chía. Además, el periodista aseguró que para Shakira resultó «una sorpresa total» el que Clara fuese la amante de Gerard, ya que la veía como una chica muy normal y para nada despampanante, por lo que no reparó en sentirse temida por perder al padre de sus hijos ante ella.

Clara Chía, la ‘mosquita muerta’ para Shakira

Y así llegamos al apodo que le puso Shakira a Clara Chía desde que la veía por los pasillos de Kosmos, siempre educada con ella y tratándola de buen gusto, aunque con la prioridad de pasar desapercibida. «Por eso le ha hecho tanto daño, porque ya la conocía», insistía Antolín. «La llamaba ‘mosquita muerta’. Era una persona que pasaba inadvertida: Nunca vio peligro, porque no es una mujer despampanante, es una chica más bien normalita», completó, dejando claro que Shakira no se fiaba de Clara y que desde que se enteró de su romance con Piqué, le puso la cruz de forma definitiva.