La tormentosa separación de Shakira y Gerard Piqué suena lejana, pero todavía quedan capítulos sin cerrar. La cantante colombiana se refugió en la música para sobreponerse a uno de los momentos más complicados de su vida. Y su carrera profesional ha sido clave para superar el bache. De hecho, la artista de Barranquilla está imparable en lo que se refiere a la música desde hace meses y prepara una venganza para el ex jugador del Barcelona en clave futbolística.

Y es que Shakira planea dar hasta cuatro conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu, sin duda el escenario más importante de nuestro país tras su impresionante remodelación. Según varias informaciones, la colombiana quiere cantar en el templo del Real Madrid y podría hacerlo en varias ocasiones durante la gira del nuevo álbum que acaba de sacar, llamado Las mujeres ya no lloran.

La ex de Piqué arrasó en los últimos Latin Grammy, celebrados este año en nuestro país e hizo lo propio en los Premios Billboard, donde anunció, además, una gira mundial que pasará por España. «Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno y ahora estoy con el acelerador a fondo», expresó la artista sobre sus planes a corto plazo. Lo que es seguro es que será durante este próximo mes de marzo cuando se haga oficial, aunque los conciertos no tendrán lugar hasta junio de 2025. Los que sí están confirmados ya en el Nuevo Bernabéu son los de: Taylor Swift, Lola Índigo, Duki, Luis Miguel, Aitana, Manuel Carrasco y su compatriota y amiga Karol G.

La nueva vida de Shakira sin Gerard Piqué

Shakira lleva meses viviendo una nueva vida en Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha. Allí tiene la tranquilidad que demandaba y que en España era imposible de tener tras su tormentosa separación de Gerard Piqué. Al otro lado del charco también vuelve a centrarse en su profesión, la música, faceta que dejó de lado en nuestro país, donde se centró en cuidar de sus pequeños y apoyar a su ex pareja, al que sigue lanzando pullas en las diferentes entrevistas que ha concedido.

Hace unos meses, la colombiana protagonizó la portada de la revista Hola en su país y se sinceró sobre muchos temas. «En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos», dice la artista de Barranquilla, insistiendo en que sacrificó mucho para estar con Piqué, que luego se la jugó y acabó rompiendo su relación para iniciar un romance con Clara Chía.

En esta misma entrevista con el citado medio, la cantante colombiana aseguraba que «nunca había visto a mis hijos tan felices», en referencia a su vida en Miami, lo que puede considerarse como otro dardo hacia el ex futbolista, pues dice que son más felices que nunca ahora que no viven con él. Allí, contaba que los pequeños viven como «dos niños comunes», sin tanta presión mediáticca: «Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades».

«En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable. Esto no tiene nada que ver con mi público español, que siempre ha sido muy cálido y que me ha dado apoyo en todo momento», profundizaba Shakira.