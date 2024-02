Artista, millonario y catalán: el hombre que une a Shakira para siempre a Barcelona

Cuando el 2 de abril de 2023 Shakira llegó al aeropuerto de El Prat para abandonar España definitivamente, lo hizo tranquila. De la mano de sus dos hijos, quiso mandar un beso y dejar una sonrisa a la prensa que le esperaba para captar sus últimos momentos viviendo en nuestro país. Esa fue la despedida de la artista, que escribía en sus redes sociales unas palabras agridulces en las que quiso destacar que, a pesar de las durísimas circunstancias que le llevaron a despedirse de España, nunca estuvo sola: «Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer». Una cálida despedida que clara-mente no iba dirigida al padre de sus hijos, pero que a buen seguro incluía entre sus destinatarios a otro importante hombre de la sociedad catalana: el fotógrafo Jaume de la Iguana.

Si el romance entre Shakira y Gerard Piqué tuvo el mundial de Sudáfrica como celestina, en el caso del artista gráfico y la cantante fue otro músico, español y de fama internacional el que les unió. Según se publicó en su momento, fue la colombiana quien, impresionada por el trabajo de Laiguana en uno de los videoclips del disco No es lo mismo de Alejandro Sanz, pidió al de Corazón Partío que le presentase al catalán. Miami fue el lugar elegido por Sanz para presentarlos y de esa reunión nació una amistad inquebrantable.

¿Quién es Jaume de Laiguana?

Aunque no acostumbra a protagonizar titulares, apenas unos pocos durante los dos años que duró su noviazgo con la actriz Marta Torné, su nombre es muy conocido por los grandes nombres del arte y la cultura de España. Editoriales de moda, videoclips, portadas de álbumes musicales y exposiciones son solo algunos de sus trabajos, habiendo posado para sus flashes de Bruce Willis a Elsa Pataky, pasando Jennifer Lopez o Javier Bardem.

Nacido en Barcelona en el 66, Jaume, cuyo apellido real es López, fundó en 1988 Laiguana S.L. una empresa dedicada a la producción y distribución de películas y trabajos audiovisuales que, a pesar de que en un inicio compartía con su hermano, a fecha de hoy se divide al 50% con su socio, Ricardo Puignou Vigo. Avalados por 36 años de experiencia profesional, Laiguana S.L. cerró el 2023 con casi 140.000 euros en ganancias, acumulando un total activo de más de 6 millones de euros en la actualidad.

La relación entre Shakira y Jaume de Laiguana

Shakira y Jaume de Laiguana/ Gtres

Son ya incontables los trabajos de Shakira que Jaume ha ilustrado, bien con fotografías, anuncios o videoclips, y que cuando el amor hizo que la de Barranquilla se instalase en Barcelona (fuera cuando ella dice o fuera cuando dice Hacienda), el fotógrafo fue uno de los encargados de hacerle fácil el aterrizaje. Dos hijos, muchas muestras de cariño, una infidelidad, un juicio contra la Hacienda pública española, varias canciones-venganza y una mudanza al otro lado del mundo después, la vida de Shakira ya apenas tiene nada que la ate a Barcelona.

Con sus dos hijos junto a ella y un convenio de separación que establece que por norma general será Gerard Piqué quien viaje a por los menores cuando le corresponda pasar tiempo con ellos, es Jaume de Laiguana una de las pocas personas públicas con las que Shak cuenta en la ciudad que un día fue su hogar. Y por si alguien dudó alguna vez de junto a quién se posicionó el director de cine, la propia cantante ha confirmado que su amistad continúa tan férrea como siempre al anunciar su nuevo disco, cuya portada, una vez más, ha confiado al buen hacer de Jaume.