Shakira ha tenido que hacer frente a numerosas polémicas este último año. Desde que puso fin a su relación con Piqué, en junio de 2022, tras más de doce años juntos, la vida sentimental de la artista volvió a colocarse en el foco mediático. Además de su ruptura, la de Barranquilla también ha tenido que hacer frente a importantes problemas económicos y contratiempos familiares.

Su canción con Bizarrap

La cantante comenzó el año haciendo historia y se coronó con más de 700 millones de reproducciones en Spotify, con la BZRP Music Sessions #53. Un tema en el que las alusiones a la conflictiva separación con Pique eran constantes desde la primera estrofa. «Tanto que te las das de campeón. Y cuando te necesitaba diste tu peor versión… A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques… Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena… Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio», eran algunas de las frases que la cantante lanzó esta canción de empoderamiento para ella misma, pero también para el resto de mujeres que necesitan escucharla.

Shakira en los Premios Grammy, en Sevilla / Gtres

A pesar del revuelo que se formó tras la publicación de la canción, Shakira siempre se ha mantenido en que ella solo hace música, la cual, también es su terapia y en ningún momento la escribió para atacar a su exmarido: «Mis letras y mis canciones en general son más elocuentes que yo misma. A través de mi música no he intentado otra cosa más que ser honesta y usar la música como una catarsis, como una terapia. Mis canciones son la mejor terapia, más eficaces que una visita al psicólogo», confesaba en una entrevista concedida a Enrique Acevedo.

La mala relación con sus suegros

«Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», le cantaba Shakira a Piqué, en su canción de despecho junto a Bizarrap. Como ha confirmado la artista en varias ocasiones, la mejor forma que tiene de expresarse, es a través de sus letras. Otro de los temas que generó una importante polémica fue ‘El Jefe’, en el cual trata el tema de la desigualdad salarial con dardos hacia su exsuegro y el padre de sus hijos. «Pero ahí está mi suegro que no pisa sepultura…», cantaba la autora del himno del mundial de Futbol, Waka Waka.

¿Un romance con Hamilton?

Tras la visita de Shakira al circuito de Silverstone, se especuló una supuesta relación entre la artista y Lewis Hamilton. Tras la carrera, ambos fueron vistos en el mismo club nocturno, disfrutando de una fiesta. Además, también fueron fotografiados juntos saliendo a navegar por Miami Beach. A pesar de ello, ninguna de las partes ha confirmado en ningún momento la existencia de una historia de amor.

Su problema con Hacienda

Desde el año 2018, Shakira ha mantenido una batalla legal con la Agencia Tributaria. En un principio, la fiscalía acusó a la artista de defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, sin embargo, este último año, bajó esta cifra hasta los seis millones. La cantante siempre ha sostenido que en aquellos años, su residencia fiscal estaba en Bahamas, a pesar de haber pasado mucho tiempo aquí en España. Tras varios años haciendo frente a una batalla que parecía interminable, el pasado mes de noviembre, la exmujer de Pique se declaró culpable y admitió el fraude. “Consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante”, admitía en un comunicado difundido por sus asesores.

«Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir», explicó mostrando que su única preocupación es el bienestar de sus hijos.