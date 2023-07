Desde su ruptura con Gerard Piqué, Shakira ha acaparado titulares, no solo por sus éxitos musicales -en los que no han faltado los mensajes a su ex pareja-, sino también por su vida privada. Más allá de su traslado a Miami y lo pendiente que está en todo momento de sus hijos y de sus padres, la cantante colombiana lleva semanas en el punto de mira por la especial relación que mantiene con el piloto británico Lewis Hamilton, sobre el que no se ha pronunciado todavía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

A pesar de que nadie del entorno de la artista ni del entorno del deportista ha hablado sobre la relación entre ambos, lo cierto es que han sido ya varias las ocasiones en las que se les ha visto juntos, lo que ha avivado los rumores de romance. Sea como fuere, no cabe duda de que, al menos, mantienen una estrecha amistad. Prueba de ello es que la colombiana ha vuelto a acaparar todos los focos mediáticos en las últimas horas tras ser vista en un evento deportivo, concretamente en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se ha celebrado en el circuito de Silverstone.

Shakira subiendo a punto de subir a una embarcación en Miami. / Gtres

A pesar de que Shakira lleva varios días en el Reino Unido por motivos profesionales, aprovechó su estancia en el país para acudir al circuito y disfrutar de la carrera de Fórmula 1, en la que, por cierto, participaba Lewis Hamilton. El piloto británico alcanzó el tercer puesto en esta carrera.

La presencia de Shakira ha generado un gran revuelo en las redes sociales ya que, no es la primera vez que la artista aprovecha para ver competir a Lewis Hamilton. La pareja fue vista en el GP de Miami -ciudad en la que ahora reside la colombiana con su familia-, pero, además, también estuvieron navegando juntos por la costa de Florida y, más adelante, Shakira tampoco se perdió la participación de Hamilton en Barcelona.

La cantante Shakira en una imagen de archivo. / Gtres

Desde hace varias semanas, las especulaciones de un posible romance entre Shakira y Lewis Hamilton no hacen más que aumentar, ya que, además de en entornos profesionales, la pareja también ha sido vista en salidas privadas. Aunque todavía ninguno de los dos ha querido decir nada sobre el tema, parece claro que entre ellos existe una buenísima sintonía, pero habrá que esperar a ver si con el tiempo se confirma si existe algo más que esto.

Lewis Hamilton en una imagen de archivo en Barcelona./ Gtres

A la espera de que se puedan conocer más detalles sobre esta cuestión, no cabe duda de que Shakira se ha convertido en una especie de talismán para el piloto británico y que se mueve como pez en el agua en su entorno. De hecho, tal como ha trascendido, se la pudo ver cómoda y tranquila junto a otros asistentes al evento deportivo.