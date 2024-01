El temporal ha remitido, pero la sonada separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando que hablar cada cierto tiempo. Es el caso de esta semana, en la que ambos vuelven a ser noticia en medios de comunicación y redes sociales tras salir a la luz una supuesta nueva infidelidad del ex futbolista del Barcelona a la cantante colombiana con una íntima amiga de la propia artista, algo que ha generado un gran revuelo.

El programa Socialité pone nombre y apellidos a otra mujer con la que, según ellos, Piqué habría puesto los cuernos a la de Barranquilla mientras estaban juntos. En concreto, ha sido el periodista argentino Javier Ceriani con el que han contactado desde el espacio de Telecinco y el encargado de contar todos los detalles de esta historia hasta ahora desconocida. Según el comunicador, Piqué tuvo una aventura con la entrenadora personal de Shakira, que con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en una de sus mejores amigas.

Se trata de Anna Kaiser, esta experta en fitness estadounidense que está a punto de alcanzar los 300.000 seguidores en Instagram. La artista daba clases virtuales con ella desde su casa de Barcelona y se mantenía en forma gracias a sus consejos, de ahí la estrecha relación que empezaron a tener. Pero lo que seguro que Shakira no esperaba es que el padre de sus hijos pudiera tener algo con su amiga, información que ha desvelado Javier Ceriani.

«Shakira se entera por una de sus empleadas. Bueno, no era suya, era de Piqué, pero sentía lastima por Shakira y se lo contó», aseguró el comunicador y actor en su intervención en Socialité. Según su información, esta infidelidad tuvo lugar dos años antes de que Piqué empezara a conocer a Clara Chía y acabara separándose de Shakira, una ruptura que ha dado muchísimo que hablar desde que se conoció.

Shakira lleva casi un año en Miami

Hhakira lleva casi un año viviendo una nueva vida en Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha. Allí tiene la tranquilidad que demandaba y que en España era imposible de tener tras su tormentosa separación de Gerard Piqué. Al otro lado del charco también vuelve a centrarse en su profesión, la música, faceta que dejó de lado en nuestro país, donde se centró en cuidar de sus pequeños y apoyar a su ex pareja, al que sigue lanzando pullas en las diferentes entrevistas que ha concedido.

Hace unas semanas, la colombiana protagonizó la portada de la revista Hola en su país y se sinceró sobre muchos temas. «En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos», decía la artista de Barranquilla, insistiendo en que sacrificó mucho para estar con Piqué, que luego se la jugó y acabó rompiendo su relación para iniciar un romance con Clara Chía.

En esta misma entrevista con el citado medio, la cantante colombiana aseguraba que «nunca había visto a mis hijos tan felices», en referencia a su vida en Miami, lo que puede considerarse como otro dardo hacia el ex futbolista, pues dice que son más felices que nunca ahora que no viven con él. Allí, asegura que los pequeños viven como «dos niños comunes», sin tanta presión mediáticca: «Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades».

«En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable. Esto no tiene nada que ver con mi público español, que siempre ha sido muy cálido y que me ha dado apoyo en todo momento», profundizaba Shakira.

«En Miami, el primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición», añadía.