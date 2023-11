Shakira lleva meses viviendo una nueva vida en Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha. Allí tiene la tranquilidad que demandaba y que en España era imposible de tener tras su tormentosa separación de Gerard Piqué. Al otro lado del charco también vuelve a centrarse en su profesión, la música, faceta que dejó de lado en nuestro país, donde se centró en cuidar de sus pequeños y apoyar a su ex pareja, al que sigue lanzando pullas en las diferentes entrevistas que ha concedido.

Ahora, la colombiana ha protagonizado la portada de la revista Hola en su país y se ha sincerado sobre muchos temas. «En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos», dice la artista de Barranquilla, insistiendo en que sacrificó mucho para estar con Piqué, que luego se la jugó y acabó rompiendo su relación para iniciar un romance con Clara Chía.

En esta misma entrevista con el citado medio, la cantante colombiana asegura que «nunca había visto a mis hijos tan felices», en referencia a su vida en Miami, lo que puede considerarse como otro dardo hacia el ex futbolista, pues dice que son más felices que nunca ahora que no viven con él. Allí, asegura que los pequeños viven como «dos niños comunes», sin tanta presión mediáticca: «Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades».

No aguantaba más en España

«En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable. Esto no tiene nada que ver con mi público español, que siempre ha sido muy cálido y que me ha dado apoyo en todo momento», profundiza Shakira.

«En Miami, el primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición», añade.

Una Shakira que se refugia en la música, que no oculta que le ha servido de terapia tras la traumática separación de Piqué, a la que se refirió en su famosa sesión con Bizarrap: «Sí que había algo de preocupación antes de que sacara la canción. Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer. Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos. En esto, el arte cumple una función esencial: no solo la catarsis que representa, sino la capacidad de transmutar tus emociones y el dolor, en fuerza, en determinación, como una verdadera alquimia».