Vanesa Almeida: rumbo al Manaslu para demostrar que el autismo no tiene barreras

Vanesa Almeida afronta el mayor desafío de su vida: alcanzar los 8.163 metros de la octava montaña más alta del planeta y lanzar un mensaje de inclusión. La deportista vitoriana no es ajena a los retos. Campeona del mundo de vela, tres veces campeona de España y entrenadora del equipo paralímpico español en Londres 2012, decidió dar un giro radical a su vida tras conocer, ya pasados los 40 años, que tenía síndrome de Asperger. El diagnóstico no fue una barrera, sino la clave que dio sentido a una vida marcada por la sensación de desconexión.

Desde entonces, su objetivo es claro: demostrar que el autismo no limita, sino que es la sociedad la que aún impone obstáculos. Y la montaña se ha convertido en el escenario perfecto para reivindicarlo.

Del Toubkal al Himalaya

Tras experiencias en el Toubkal, el Elbrús o el Ojos del Salado, y alguna renuncia como en el Cóndor boliviano, Almeida ha encontrado en la alta montaña un espacio de libertad donde sus fortalezas brillan: capacidad de concentración, rutinas firmes y calma en el silencio. Ahora encara su reto más ambicioso: el Manaslu, en Nepal, dentro del proyecto “8.000 sin barreras”, que busca convertirla en la primera mujer con autismo en coronar un ochomil.

La expedición, iniciada el pasado 5 de septiembre junto al alpinista Juan Vallejo, no se limita a lo deportivo. Incluye también un componente científico: estudiar cómo se adapta el organismo en condiciones extremas, aportando conocimiento que ayude a derribar prejuicios.

Más allá de la cima

El proyecto se completa con charlas, talleres y actividades en colegios e instituciones para sensibilizar sobre el autismo y fomentar una sociedad inclusiva. Almeida insiste en que alcanzar la cima es importante, pero que el verdadero impacto está en abrir espacios de comprensión y normalizar la diversidad. «Equidad frente a uniformidad, singularidad frente a homogeneización», resume como el reto pendiente de la sociedad.

La cima más alta, la familia

Consciente de las dificultades y del desgaste físico y emocional de un desafío como este, Almeida afirma que su mayor conquista no es deportiva, sino personal: haber formado una familia y educar desde la autenticidad. Su marido Gonzalo y sus hijos, asegura, son “la cima más alta” de su vida.

El ascenso al Manaslu será un hito deportivo y social, pero también un recordatorio de fondo: el autismo no limita. Lo que limita, subraya Almeida, es una sociedad que aún no ha aprendido a abrazar la diversidad.