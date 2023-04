Pep Guardiola ha comparecido ante los medios en la previa del encuentro entre el Manchester City y el Leicester, un duelo vital para las aspiraciones de los citizens en la pelea por el título. «Si perdemos mañana no seremos campeones», así de claro se mostró el de Santpedor que volvió a dejar una de esas perlas que nadie ve venir al elogiar al Brighton, «el mejor equipo que hay en el mundo construyendo el juego».

«La realidad es que estamos seis puntos por detrás, nadie garantiza que vayamos a ganar nuestro partido pendiente contra el mejor equipo que hay en el mundo construyendo el juego, el mejor equipo es el Brighton. No hay otro equipo que haga mejor el proceso de llevar la pelota hasta el último cuarto de campo, no hay un equipo mejor en el fútbol moderno ahora mismo», dijo Guardiola al hablar de la pelea por el título.

Al ser preguntado por lo que necesita su equipo para ganar la Premier, el técnico fue claro: «Regularidad. Estamos ganando partidos que al principio de temporada no ganábamos. Cuando jugábamos bien lo hacíamos muy bien, pero no fuimos regulares. Todo el mundo sabe que si perdemos los partidos que quedan no ganaremos el título. Ya desde mañana, si perdemos no seremos campeones. Y si ganamos aún tendremos alguna opción. No podemos olvidar que estamos seis puntos por detrás del Arsenal, un equipo que se ha dejado muy pocos puntos esta temporada, que juega un partido a la semana y que tiene más tiempo para recuperarse y analizar. Será difícil ganar si tropezamos, por eso tenemos que ganar todo lo que podamos».

Respecto a si cree que el Manchester City es capaz de remontar y ganar la Premier, Guardiola aseguró que el problema es el gran rendimiento del Arsenal. «No hemos hecho nada distinto, pero somos el segundo equipo más regular de la liga, así es que tampoco está tan mal. Nuestro problema es que el Arsenal está siendo fantástico hasta la fecha. Ellos lo están haciendo muy bien, pero nosotros no lo estamos haciendo mal tampoco. No creo que sea un desastre si no ganamos la liga. Estamos ahí, pero alguien mejor que nosotros y solo queda aceptarlo, admitirlo y seguir adelante».