La UEFA premia a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador de la historia de la Champions League

Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de la UEFA Champions League con 140 goles, recibió durante la gala del sorteo de la nueva edición un premio especial a manos de Aleksander Čeferin en reconocimiento a su carrera en la competición más prestigiosa e importante del mundo. Además, el actual jugador del Al-Nassr es también el máximo goleador de todas las competiciones de clubes de la UEFA con 145 goles en 197 partidos, así como el jugador más prolífico de la historia del fútbol masculino internacional (130 goles en 212 partidos).

Fue en el Foro Grimaldi de Mónaco donde Cristiano Ronaldo recibió con todos los honores este histórico premio que le acredita como el máximo goleador de la Champions League. Una competición que ganó en cinco ocasiones. Con el Manchester United en 2008 y con el Real Madrid en 2014, 2016, 2017, 2018. El delantero del Al Nassr no quiso perderse el evento y estuvo presente en la presentación de la nueva edición. El luso también abrió su puerta a un posible regreso a la Champions League.

Cristiano Ronaldo, durante su etapa en el Manchester United, Real Madrid y en la Juventus rompió todos los récords goleadores en la máxima competición continental. El delantero luso cuenta con siete premios de máximo goleador en una edición, en la temporada 2007/08 con el Manchester United y el resto con el Real Madrid en la 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18.

Además, el actual jugador del Al-Nassr tiene el récord de mayor número de goles en una misma edición. Fue en la temporada 2013/2014, año en la que el Real Madrid ganó la Décima, donde anotó 17 tantos, incluido el gol en la final de Lisboa ante el Atlético de Madrid de penalti en la prórroga.

Cristiano Ronaldo, en lo más alto

El delantero portugués cuenta con 11 goles por delante de Lionel Messi y 46 por delante del tercer clasificado, que es Robert Lewandowski. Ante la llegada del argentino a la MLS y los 46 goles que le quedan al polaco por anotar en la Champions League, algo que parece imposible antes de su retirada, la UEFA ha tomado la decisión de darle este galardón para premiarle por su histórica trayectoria. El luso tiene también el récord de mayor número de partidos consecutivos anotando en la Champions, con once.

Después de su salida a Arabia Saudí, todo hace indicar que Cristiano Ronaldo se retirará en el país saudí. Así lo confirmó recientemente en unas declaraciones: «Estoy muy feliz en este club. Me siento también muy bien en este país, me encanta jugar en Arabia Saudí y quiero continuar». Al borde de los cuarenta y después de disputar la Eurocopa con Portugal, Cristiano Ronaldo también habló sobre una retirada como futbolista que ya se vislumbra en el horizonte. «En dos o tres años… Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr».

Buffon también es premiado

Guianlui Buffon recibió también el premio presidente de la UEFA 2024, en reconocimiento a su larga carrera, su habilidad, determinación y constancia. El ex guardameta italiano, que se retiró hace algo más de un año después de 28 temporadas en activo, es el portero con más internacionalidades de todos los tiempos, 176, así como el jugador con más partidos en la historia de la selección italiana y el cuarto futbolista europeo con mayor número de internacionalidades.

El premio reconoce los logros más destacados, la excelencia profesional y las cualidades personales ejemplares y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mostró su admiración por Buffon desde muy joven, cuando era portero del Parma a mediados de los noventa.