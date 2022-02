La invasión de Rusia a Ucrania ya está teniendo consecuencias en el fútbol. FIFA y UEFA se han reunido de urgencia para excluir a Rusia de todas las competiciones internacionales, incluido el Mundial. Esta medida afectaría tanto a las selecciones nacionales como a los clubes.

Los máximos organismos del fútbol mundial trabajan conjuntamente para tomar esta decisión, que dejaría a Rusia sin presencia en el próximo Mundial de Qatar 2022 (21 de noviembre-18 de diciembre) y en el Europeo femenino de Inglaterra 2022 (6-31 de julio), viendo cumplidas así las exigencias de la selección de Polonia que se negaba a jugar contra Rusia en la repesca el próximo 24 de marzo.

A nivel del clubes la medida afectaría directamente al Spartak de Moscú, único equipo ruso vivo en competiciones europeas. El conjunto moscovita debía jugar los octavos de final de la Europa League frente al Leipzig, aunque los alemanes se habían negado a jugar ese encuentro. La UEFA había anunciado que los enfrentamientos con equipos rusos se disputarían en territorio neutral por la invasión de Rusia a Ucrania.

No obstante, esa no fue la única medida que tomaron tras la decisión de Putin de invadir Ucrania. Ante los acontecimientos que estaban teniendo lugar en territorio ucraniano, el organismo europeo decidió quitarle la final de la Champions a San Petesburgo y trasladarla a París. Por su parte, la FIFA, anunció recientemente que Rusia tendría que jugar en campo neutral sin nombre, himno ni bandera y a puerta cerrada.

Breaking – FIFA set to suspend Russian teams from international football until further notice. Confirmation of decision expected later today.

— Simon Evans (@sgevans) February 28, 2022