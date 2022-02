Son varios los deportistas ucranianos que están dispuestos a tomar las armas para defender Ucrania de la invasión rusa. El boxeador Vasil Lomachenko se ha unido recientemente al Batallón de Defensa Territorial Belgorod-Dnestrovsky, al suroeste de Ucrania, muy cerca de las fronteras con otros países como Rumanía y Moldavia. Su caso no es el único. Los hermanos Klitschko, Vitali y Vladímir, también están formando parte de la defensa de Ucrania y el ex tenista Sergei Stakhovsky, que llegó a ocupar el puesto 31 del ranking de la ATP, se ha ofrecido para defender su país.

Los deportistas ucranianos se están movilizando para defender su país del ataque de Rusia. Han sido varios los que han decidido tomar las armas y alistarse para luchar y defender Ucrania ante la invasión rusa. Uno de ellos es el conocido boxeador Vasil Lomachenko, campeón mundial pluma de la WBO y campeón mundial super pluma de la WBO, además de oro en los Juegos Olímpicos de 2012, entre otros muchos títulos.

Lomachenko se ha unido al ejército ucraniano que se está batiendo en duelo tras la ofensiva de las tropas de Putin. El púgil forma parte del Batallón de Defensa Territorial de su localidad, Belgorod-Dnestrovsky, al suroeste de Ucrania, muy cerca de las fronteras con Rumanía y Moldavia. Su caso no es el único en el mundo del boxeo ucraniano que ha decidido unirse a la causa contra el ataque de los rusos. Los hermanos Klitschko, Vitali y Vladímir, también están formando parte de la defensa de Ucrania. Se da el caso, además, de que el primero es en la actualidad el alcalde de Kiev.

El campeón mundial de boxeo de peso pesado, Olexandr Usyk, también se ha unido a la defensa, así como Yaroslav Amosov, de 28 años y campeón de Bellator. «Probablemente, muchos pensarán que me escapé, que me escondo o algo así, pero esto no es así», dijo Amosov. «Llevé a mi familia a la zona segura. Ahora he regresado y defenderé este país lo mejor que pueda, con lo que pueda. Amo este país, el nuestro. Rusia vino a nuestra casa y comenzó una guerra aquí, mucha gente están muriendo: inocentes, mujeres y niños. Estamos en una guerra real. Están sucediendo cosas terribles aquí», añadió.

«No tengo experiencia militar pero…»

También desde el mundo del tenis hay deportistas ucranianos dispuestos a tomar las armas para defender su país. Es el caso del ex tenista Sergiy Stakhovsky, que llegó a ocupar el número 31 de la ATP y que dio la sorpresa al eliminar en 2013 a Roger Federer en segunda ronda en Wimbledon. El ucraniano se ha inscrito en la reserva. «El ejército ha abierto la lista de reservas para todo aquel que esté dispuesto a luchar, reunir armas y ser parte de la resistencia territorial. Hay mucha gente apuntada en la lista. Yo me apunté como reserva la semana pasada, pero no tenía la documentación necesaria para entrar al país», explicó el ex tenista.

Sin embargo, un cambio de normas ha permitido que sí pueda unirse a la causa. «Han cambiado las normas y ahora todo aquel que esté motivado puede unirse. Yo no tengo experiencia militar. Tengo experiencia con armas, de forma privada», añadió.

También la tenista Elina Svitolina, principal raqueta ucraniana y número 15 del circuito de la WTA, ha mostrado mucha preocupación por la situación en su país. En una emotiva carta que ha firmado como «una ucraniana orgullosa», ha anunciado que donará sus premios al ejército ucraniano y a labores humanitarias en su país. «Me comprometo a redistribuir los prize money de mis próximos torneos para apoyar al ejército y las necesidades humanitarias para ayudarles a defenderse, a defender nuestro país»,dijo.

«Actualmente estoy lejos de vosotros, lejos de mi familia, lejos de mi pueblo, pero mi corazón está con vosotros», escribió a los ucranianos. «Mi pueblo, cada día tengo miedo por vosotros. Estoy devastada, mis ojos no dejan de llorar, mi corazón sangra sin parar. Pero también estoy tan orgullosa de ver a nuestro pueblo, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hijos, tan valientes y fuertes para defendernos. Son héroes», dijo.