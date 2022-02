El llamamiento de Lunin para ayudar a Ucrania fue un éxito

Andriy Lunin ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para que los madrileños donen alimentos, medicamentos, ropa o cualquier cosa que pueda servir de ayuda al pueblo ucraniano en un supermercado de la capital. OKDIARIO se ha desplazado hasta allí y ha podido comprobar que la convocatoria ha sido todo un éxito.

El guardameta no ha ayudado de forma presencial, pero su mensaje sí que ha servido para que ya no sólo ucranianos y rusos se hayan acercado, si no que muchos españoles hayan acudido para aportar su granito de arena a la causa solidaria. A lo largo de todo el sábado se han recogido multitud de productos que irán destinados a ayudar a toda esa la población que se encuentra sumida en la guerra frente a Rusia.

En los últimos días, el Real Madrid se ha volcado con el portero. Saben que no está pasando por un buen momento, puesto que parte de su familia se encuentra en Ucrania. Por ello, el club ha puesto todos sus recursos a disposición de Lunin, para ayudarle en todo lo que sea posible. De hecho, a última hora, se ha caído de la convocatoria para el Rayo Vallecano – Real Madrid, pese a que en un primer momento sí que estaba disponible para Carlo Ancelotti.