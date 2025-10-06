TVE abre un canal dedicado a las retransmisiones deportivas en catalán y empezará por el España-Bulgaria

TVE ha comunicado la creación de una nueva cadena pública para estrechar lazos con los espectadores catalanes. Con el fin de alcanzar mayor público, el próximo 14 de octubre lanzarán La 2Cat con el plato fuerte de retransmitir en directo el España-Bulgaria, partido de fútbol correspondiente a la clasificación para el Mundial 2026.

La idea es que, al igual que lo ha hecho siempre La Uno en castellano, se pueda tener otro canal para aquel que quiera escucharlo en el otro idioma. José Pablo López, presidente de RTVE, lo confirmó así en sus redes sociales: «Este martes presentaremos el nuevo proyecto de RTVE en catalán para Catalunya: La 2Cat. Las emisiones deportivas en catalán serán uno de sus grandes ejes. Por eso, el próximo día 14 de octubre desde las 20:45h emitiremos en directo por La 2Cat, en catalán, el encuentro entre la Selección española de fútbol contra Bulgaria, clasificatorio para el Mundial 2026».

«Y, como siempre, este encuentro podrá seguirse también en castellano a través de La 1. Y después del fútbol, La 2Cat estrenará su primer programa de prime time: L’any que vas néixer. Seguimos trabajando por una TVE donde las lenguas se unan», añadió en su perfil de Twitter.

TVE quiere reenganchar a Cataluña para el Mundial

Aunque la televisión pública española ha tendido la mano para relajar tensiones con la comunidad catalana, lo cierto es que no parece que haya reconciliación a corto plazo. Desde el procés, la relación entre ambas partes se tensó más que nunca.

Desde marzo de 2022, la Roja no ha vuelto a jugar en Cataluña (fue contra Albania en un partido amistoso). Incluso están intentando para el próximo mes de noviembre jugar un partido contra Palestina el próximo 18 de noviembre, misma fecha que está programado que se juegue el España-Turquía. De esta forma, RTVE buscará reconectar de nuevo al pueblo catalán a la selección meses antes de la Copa del Mundo en la que España aspira a lo grande.