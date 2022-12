Tuchel intensifica sus clases de castellano esperando una llamada de España

Thomas Tuchel está en búsqueda de una nueva aventura para seguir su etapa como entrenador. El técnico alemán ha abandonado su residencia en Reino Unido tras ver como la posible opción de dirigir a la selección inglesa se ha esfumado tras el buen torneo realizado en Qatar por los de Gareth Southgate. Además, Tuchel ha intensificado sus clases de español esperando un nuevo destino que podría estar en la Liga Santander.

Más de tres meses lleva Thomas Tuchel sin equipo esperando con paciencia un nuevo destino atractivo. A comienzos del mes de septiembre, el técnico alemán fue destituido del Chelsea tras perder 1-0 contra el Dinamo Zagreb en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. En Premier League los blues ocupaban la sexta posición. Anteriormente también había salido del PSG.

TRUE ✅ Thomas Tuchel has left England as a residence. The Coach intensifies his Spanish @FCBarcelona @Atleti pic.twitter.com/kb3jtcz0Pd

— Christian Falk (@cfbayern) December 21, 2022