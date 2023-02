El trofeo de campeón, Alonso y el número 33: la foto de la Fórmula 1 que calienta el Mundial

La expectación en torno a la primera carrera de la temporada de Fórmula 1 en Bahrein se ha acrecentado más aun si cabe en la tarde de este martes. La cuenta oficial de la competición ha publicado una imagen del trofeo preguntando a los usuarios que quién ganará el campeonato en 2023. Lo curioso de la imagen aparece con el número 33 en el reflejo del propio título, pero ¿qué significa ese 33 que se ha estado haciendo viral en los últimos meses?

Fernando Alonso logró su última victoria en Fórmula 1 se produjo en el Gran Premio de España de 2013, la que supuso la número 32 de su carrera deportiva. Desde entonces, y en especial los últimos meses después de firmar por Aston Martin, los más adeptos al asturiano sueñan con la trigesimotercera victoria hasta el punto de hacerse viral una corriente a favor de romper la racha casi 10 años después.

En el momento en el que la cuenta oficial de la Fórmula 1 ha publicado dicha imagen en sus redes sociales, se ha producido un aluvión de mensajes de miles de internautas hasta el punto de hacerse trending topic,»Como 33″. La gente no daba crédito y se preguntaba, en tono jocoso, si la propia Fórmula 1 o, incluso, Fernando Alonso saben algo del devenir de la competición que dará comienzo este domingo 5 de marzo.

Who's it gonna be in 2023? ✍️#F1 pic.twitter.com/rfE82OV9ao

— Formula 1 (@F1) February 28, 2023