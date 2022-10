Tremendo mosqueo de Joao Félix: lanzó el peto al enterarse de que no iba a jugar

Joao Félix no está en su mejor momento. Ha pasado de ser titular indiscutible a suplente habitual. De hecho, contra el Brujas no jugó ni un minuto. El luso se mosqueó con Simeone al enterarse de que no iba a entrar al terreno de juego. El técnico apostó por dar entrada a Witsel como último cambio y el delantero lanzó el peto en medio de la zona técnica, fruto de su cabreo.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ya adelantó que el futbolista se quiere ir tras el Mundial. La falta de minutos en el Atlético tiene descontento al 7. Empezó muy bien la temporada, pero su rendimiento ha ido cayendo en picado con el paso del curso hasta el punto de que no ha entrado en los planes de Simeone frente al Brujas. Los rojiblancos necesitaban ganar, el resultado era de 0-0, pero el Cholo prefirió sacar a Witsel por Griezmann que al propio Joao.