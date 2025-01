Take Kubo no se mordió la lengua la noche de este lunes para cargar contra los horarios impuestos a la Real Sociedad por la Liga de Javier Tebas. El jugador nipón afirmó que «a pesar de ser lunes y de toda esta mierda que nos ha pasado, la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 21 horas… si yo fuera aficionado igual no hubiera venido. Esta victoria es para ellos».

A pié de campo tras finalizar el conjunto donostiarra su partido ante el Villarreal, donde lograron la victoria por la mínima con un solitario gol de Kubo, el jugador asiático comenzó diciendo «que sea una entrevista corta porque el jueves hay otro partido, ¿vale?», aseveró Kubo guiñando el ojo al entrevistador.

Estas declaraciones de Kubo arremetiendo contra el calendario tan apretado que impuesto por la competición doméstica se debe a que la Real mostró su indignación al conocer su horario del partido de Copa del Rey de octavos de final ante el Rayo Vallecano, que será este jueves. Esto supone que los donostiarran tan solo tendrán 72 horas menos de descanso que los madrileños. Y también ocurre lo mismo para el siguiente compromiso en la Liga frente al Valencia del próximo domingo, donde la Real tendrá 48 horas menos para descansar que los de Carlos Corberán. Un encuentro que ha modificado de hora al pasar de las 18.30 a las 21 horas.

Por otro lado, Kubo reconoció a las cámaras de Movistar+ estar «muy contento por el gol». Y recordó que todo fue «a pesar de ser lunes y de toda esta mierda que nos ha pasado, la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 21 horas… si yo fuera aficionado igual no hubiera venido. Esta victoria es para ellos».

«Tuvimos una reflexión antes de este partido, y cada uno con sus objetivos, pero el de todos es estar vivos en todas las competiciones», zanjó el futbolista japonés, quien ha elevado a la Real Sociedad hasta el séptimo puesto en la clasificación de la Liga.