Tebas moviliza a los representantes de los clubes de su Liga para cargar masivamente contra el CSD

El presidente de la Liga, Javier Tebas, movilizó a los representantes de los clubes de su Liga para iniciar una cruzada contra el Consejo Superior de Deportes (CSD). Y es que la polémica decisión del organismo gubernamental que preside José Manuel Rodríguez Uribes es ya una cuestión de Estado desde la pasada semana tras la polémica concesión de la cautelarísima a Dani Olmo y Pau Víctor.

El primero de los clubes españoles en alzar la voz fue el Athletic en boca de su presidente, Jon Uriarte, antes de arrancar la Supercopa de España en Arabia Saudí. «Llevamos ocho días del nuevo año y estamos viendo lo que es esto. Es alucinante. Vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. No es bueno vivir situaciones así para el fútbol español», denunció el presidente bilbaíno.

Asimismo, el actual líder de la Liga también se sumó a los ataques contra el CSD a última hora del jueves. El Atlético emitió un comunicado en el que expresó muy claramente su postura. «Sin unas normas claras e iguales para todos, no hay competición justa posible». El conjunto rojiblanco habla de «un precedente muy peligroso», ya que en su opinión «abre las puertas a saltarse las normas e incurrir en los graves errores del pasado».

«Un precedente muy peligroso»

El viernes otros equipos en pronunciarse contra la medida provisional aprobada por el CSD fueron Espanyol y Valencia. El club catalán lo hizo a través de un comunicado en el que asegura que se «ha creado un precedente muy peligroso y supone una amenaza a la integridad de la competición». Del mismo modo, el conjunto che que dirige el nuevo entrenador Carlos Corberán compartió públicamente la misma indignación contra la institución que controla Uribes: «Pone en riesgo los pilares fundamentales de la gestión económica del fútbol profesional».

Otro histórico de nuestro fútbol como el Málaga también cargó contra la decisión del CSD. Fue el propio técnico del club andaluz, Sergio Pellicer, quién mostró su incredulidad: «Las normas no van a ser igual para todos, esto marca un antes y un después. Nosotros no cumplimos las normas y fuimos castigados», recalcó en referencia a lo sucedido en 2019, cuando el Málaga fue sancionado por la Liga y sufrió dos ERE.

También desde Las Palmas denunciaron públicamente lo sucedido la semana pasada: «Supone un grave peligro para la integridad de la competición», ha dicho el club amarillo en un comunicado. Igualmente hizo lo propio Jorge Santiago, portavoz institucional del Valladolid: «Es una falta de respeto a todos los que componemos esta Liga».

Una jornada marcada por las denuncias

Desgraciadamente, la jornada 19 del campeonato ha quedado eclipsada ante el aumento de las fuertes críticas que siguieron lanzando el resto de clubes de la Liga que preside Tebas por el trato de favor al Barcelona. Fran Canal, director general de Osasuna, afirmó en la previa del partido que disputó su equipo contra el Atlético en el Metropolitano que el control económico debe existir: «Si el sistema quiebra corremos un grave riesgo y para un club pequeño como Osasuna es un tema muy delicado. Debemos luchar para que todos los equipos sigan compitiendo en el marco del juego limpio financiero».

También el director general de Las Palmas, Patricio Viñayo, no entiende cómo un organismo del Gobierno de Pedro Sánchez como el CSD haya podido intervenir para contradecir a la Liga y a la Federación en las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. «Si todos estamos sometidos al mismo ecosistema con las mismas reglas, que alguien de fuera intervenga de una manera tan decisiva encierra un gran interrogante de cara al futuro», lamentaba Viñayo.

Xavi Andreu, director de comunicación y portavoz del Espanyol, explicó en la previa del encuentro de los pericos contra el Leganés que no emitieron ningún comunicado al respecto no por la rivalidad que tienen con el Barça, sino porque están convencidos que la decisión del CSD genera «un precedente complicadísimo». «Tenemos que ir con mucho cuidado, todos tenemos una responsabilidad. ¿Acaso no tenemos tensiones económicas ni dificultades? Hemos tenido que hacer un proyecto deportivo con muy poco dinero», señaló Andreu.

Leganés y Alavés, sorprendidos con la medida

El director general del Leganés, Martín Ortega, también mostró su sorpresa con la controvertida resolución del CSD: «Fue adoptada sin darle una audiencia previa ni a la Liga ni a la Federación. Puede ser un antecedente peligroso para la integridad de la competición y también podría dañar el control económico que tanto bien ha hecho al fútbol español».

El presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, siguió el mismo guión de las denuncias de los otros clubes de la Liga y afirmó que la medida provisional que concedió el CSD al Barcelona representa «un ataque que pone en cuestión la integridad de la competición». Del mismo modo, el ex futbolista Borja Oubiña, analista y asistente del Celta de Vigo, en la previa del partido contra el Rayo en Vallecas, señaló que desde el club gallego «desearían evidentemente un trato lo más igualitario posible».