La tremenda enganchada de Verstappen con Russell: «Se puede ir a la mierda, es mala persona»

Max Verstappen estalló contra George Russell, al que acusó de no ser respetuoso tras conseguir en la declaración ante los comisarios de la FIA de este sábado que el holandés recibiera una penalización y saliera un puesto por detrás en la parrilla de salida de la carrera de este domingo en el Gran Premio de Qatar. Aun así, el holandés le adelantó en la primera curva de una prueba que acabó ganando con el Red Bull, que ni mucho menos era el mejor coche del fin de semana.

Verstappen, que ya se las tuvo con Russell en el pasado campeonato tras un choque en el GP de Azerbaiyán, cargó con dureza contra el piloto de Mercedes, que acabó cuarto en el circuito de Losail pese a tener una pole que le quitó a su oponente en los despachos después de una clasificación brutal del flamante campeón del mundo.

«¿Hablar con Russell por lo de ayer? No, no por ahora. De hecho, ¿sabéis qué? Siempre se muestra muy educado delante de las cámaras, pero cuando lo conoces en persona, se convierte en una persona completamente diferente. Realmente no lo soporto. Es mejor que se vaya a la mierda, no quiero tener nada que ver con él», exclamó Verstappen.

Según su versión, Russell intentó por todos los métodos que al holandés le quitaran la pole en su declaración: «Nunca vi a alguien perjudicar a otro de forma tan dura. Le he perdido todo el respeto». El enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en la Q3 del sábado, cuando Verstappen corría «innecesariamente lento» dando forma a su vuelta lanzada y el británico, que venía detrás, frenó de forma brusca para no colisionar con él.

Aunque al principio el incidente no iba a pasar a mayores, Russell convenció a los comisarios de que la maniobra del piloto de Red Bull había sido peligrosa, y Verstappen recibió una sanción que no dudo en recordar este domingo tras perder una pole muy ansiada, quizá la que más en el Mundial de Fórmula 1 2024 tras varios fines de semana sin lograrlo y la cual arrebató al de Mercedes sobre la bocina con una vuelta espectacular.