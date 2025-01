Trámite copero del Barcelona en mitad de la tormenta

El Barcelona superó el trámite copero en mitad de la tormenta generada por el caso Dani Olmo y se metió de cabeza en octavos de Copa del Rey tras superar al Barbastro (0-4) con un doblete de Lewandowski, y tantos de Eric García y Pablo Torre. No hubo partido en ningún momento con un Joan Laporta que estuvo presente en la grada sonriente tras la chapuza con la inscripción de Olmo.

El caso Dani Olmo ha acaparado la información del Barcelona durante los primeros días de este 2025 tras la surrealista tarde-noche del 31 de diciembre. Pero el fútbol, como la vida, sigue, y el Barça tenía su debut en la Copa del Rey en Barbastro. Era el primer duelo de los azulgrana tras la debacle contra el Atlético de Madrid. Y fue un trámite de inicio a fin.

Con Dani Olmo y Pau Víctor fuera de la convocatoria y sin licencia, Hansi Flick decidió sacar un once variopinto en Barbastro con mezcla de titulares y suplentes. No se fiaba del humilde equipo. Tampoco tenía mucho más. Raphinha, Ferran y Lamine también se quedaron en Barcelona. La única referencia arriba fue Lewandowski.

Szczęsny debutó como portero del Barcelona. Junto a él salieron como titulares jugadores importantes como Iñigo, Koundé o Pedri. También regresó Araujo y empezaron de inicio Gerard Martín, De Jong, Fermín, Pablo Torre o Eric García.

Dominio culé desde el inicio

El partido en Barbastro empezó como se preveía. El Barcelona dominaba el partido con mucho balón y al humilde cuadro aragonés le costaba pasar del centro del campo. Aun así, donde más daño estaba haciendo el equipo de Hansi Flick desde el primer minuto de juego era en el juego aéreo, colgando balones constantemente. El técnico alemán tenía muy claro el plan de partido.

Las primeras ocasiones del Barcelona llegaron pronto y se fueron sucediendo poco a poco una tras otra. Koundé tuvo la primera con un cabezazo en el minuto seis que se fue desviado por muy poco. En el minuto 11 la tuvo Lewandowski con un cabezazo en plancha que se fue desviado también. Y en el 20 la tuvo Araujo con un cabezazo libre de marca en el área pequeña. Pero en este caso Arnau estuvo espléndido con una gran parada.

Eric García y Lewandowski sentenciaron de cabeza

El Barcelona estaba rondando el gol. El dominio era apabullante, sin necesidad de realizar un fútbol brillante. El primer tanto del 2025 para el conjunto azulgrana llegó en el minuto 21 y lo anotó un protagonista inesperado. Fue Eric García el encargado de abrir la lata en Barbastro. De Jong puso un buen balón al segundo palo, Araujo asistió de cabeza y también con la testa remató Eric libre de marca para hacer el 0-1.

No tardó mucho el Barcelona en hacer el segundo y sentenciar el partido en Barbastro. Lewandowski también inició el año con gol a la media hora de partido. Era el 0-2 y el duelo ya estaba sentenciado. Pablo Torre puso un gran centro y el delantero polaco, con ayuda de un defensa, marcó a placer con un buen remate de cabeza. Dos testarazos y el pase a octavos estaba al caer.

Hansi Flick movió su banquillo en el descanso dando entrada a Gavi por Pedri. No necesitaba correr riesgos con el canario viendo que la segunda mitad iba a ser un mero trámite. Y así fue, porque a los dos minutos del segundo acto, Lewandowski marcó el 0-3 a favor del Barcelona. No había partido. Pablo Torre le metió un buen pase al polaco y el delantero culé definió con tranquilidad para firmar su doblete y la sentencia definitiva. Estaba en posible fuera de juego, pero el gol subió al marcador porque en esta ronda todavía no hay VAR.

El Barça supera el trámite

El Barbastro se había visto superado desde el primer minuto. Era un trámite copero para el equipo grande. En el minuto 53, su jugador Jaime tuvo que ser sustituido en camilla tras sufrir un duro golpe en la cabeza contra Iñigo Martínez. Durante varios minutos se hizo el silencio en Barbastro. Pero todo quedó en un susto. Dos minutos, un grave error de Arnau provocó el 0-4. Le regaló la pelota a Pablo Torre a portería vacía y el tanto subió al marcador.

Flick volvió a mover el banquillo en el minuto 62 con un triple cambio. Entraron Sergi Domínguez, Ansu Fati y Cubarsí por Koundé, Lewandowski e Iñigo. El Barcelona comenzó a aflojar y el Barbastro buscó alguna contra para marcar el gol del honor, pero llegaba sin energía siempre al área rival. Ansu Fati tuvo varias ocasiones para unirse a la goleada, pero estuvo muy desacertado de cara a portería. Tal era el trámite que Flick hizo debutar a Toni Fernández con 16 años en el 81 y el Barbastro hizo debutar a su portero en el 86. El cuadro aragonés tuvo también alguna ocasión en los minutos finales, pero se fue de vacío de un duelo histórico para ellos. El Barça ya está en octavos de final antes de viajar a Arabia para disputar la Supercopa mientras digiera el palo histórico con la pérdida de Dani Olmo.