Oviedo y Asturias entera lloran la muerte de Juan Rodríguez, un niño de 13 años que había sido ingresado en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico. El pequeño, que militaba en el equipo infantil del Alimerka Oviedo Club Baloncesto, no pudo superar la gravedad de sus heridas y fallecía en la mañana de ayer.

Viajaba en un coche que acabó estrellándose contra un quitamiedos tras dar varias vueltas de campana. Junto a la conductora viajaban otros tres menores: una niña de nueve años y otros dos niños que fueron llevados al Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Todos ellos evolucionan favorablemente y están fuera de peligro, y probablemente reciban al alta hospitalaria en las próximas horas para continuar con su recuperación en sus casa.

🤍 Tras el terrible accidente ocurrido en Soto de Ribera el Alimerka OCB ha decidido cancelar todos los actos programados durante el partido de hoy. pic.twitter.com/GtljsFuXIA — Alimerka Oviedo Baloncesto (@oviedocb) March 3, 2024



La conductora, que dio negativo en el control de alcohol y drogas, perdió el control de su vehículo al entrar en una curva, mientras llovía en la zona. Al perder adherencia el coche, que circulaba por el carril derecho, acabó dando varias vueltas de campaña e impactando brutalmente contra el quitamiedos de la mediana. El niño llegó al hospital en muy mal estado y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos con un profundo corte en el cuello y varios traumatismos en su cuerpo. Le practicaron maniobras de reanimación y los médicos intentaron salvar su vida de todas las maneras, pero no fue posible.

Juan Rodríguez era jugador de primer año del Infantil del Alimerka Oviedo Club Baloncesto. El primer equipo del club guardó un minuto de silencio en su recuerdo y se suspendieron varios actos en señal de respeto por la prematura y trágica muerte del pequeño. El presidente del club, Fernando Villabella, quiso dar el pésame e a la familia de su jugador en estos complicados momentos y contó que «cuando me dieron la noticia estuve quince minutos sin saber qué hacer. De inmediato intenté dar ánimos a su allegados y compañeros de equipo». Añadió que «intentaremos mantener su recuerdo en el club, como un deportista, un chaval alegre». El presidente del Principado, Adrián Barbón, también se manifestó, en sus redes sociales «Todo mi cariño a su familia, a sus amigos, a sus compañeros. Toda Asturias os rodea con un abrazo».

Ha sido un día muy duro en el instituto en el que estudiaba Juan. Se ha guardado un minuto de silencio y alguno de sus compañeros han escrito una carta donde expresan sus sentimientos. «En el día de hoy, recordamos a Juan, un alma brillante que iluminó nuestros días con su sonrisa inquebrantable. Aunque ya no estás físicamente entre nosotros, tu recuerdo perdura y perdurará en nuestros corazones, como un faro lleno de amor y bondad que nunca se desvanecerá. Dejas un vacío difícil de llenar, pero tu legado de amor y alegría nos guiará. Pero, lamentablemente, me dejas con mal sabor de boca; tuve la certeza de que algún día cumpliríamos aquellas aventuras que tanto soñamos, pero por culpa del azar, esto ya no será posible. Descansa en paz, Rodríguez, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros».