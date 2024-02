Topuria ya posa con el cinturón de campeón: «Ganaré y llevaré la UFC a España»

Ilia Topuria está a punto de vivir su fin de semana más importante como peleador de la UFC. El hispanogeorgiano, desde que se conoció su combate por el título ante Alexander Volkanovski, ha tenido claro que le vencerá en el primer asalto y se convertirá en el nuevo campeón del peso pluma. En los prolegómenos a la pelea, Topuria ha vuelto a dejar claro sus intenciones. «Lo voy a machacar en el primer asalto», ha dicho en su primera rueda de prensa antes del combate que se celebrará en la madrugada del sábado al domingo en el Honda Center de California.

«Yo no soy Korean Zombie, no soy el trapo de Yair Rodríguez, no soy el paquete de Brian Ortega ni la nariz torcida de Max Holloway. Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto y el que tenga una mínima duda que se joda», comenzaba el luchador hispanogeorgiano.

Y es que Topuria ha venido demostrado su actitud arrolladora y de autoconfianza ante el que será el combate más difícil que tenga hasta la fecha. Alexander Volkanovski es, por números, el mejor luchador de la historia de la división peso pluma, pero al español no le importa lo más mínimo: «No puedo estar nervioso, yo lo visualicé. Le pedí a Dios pedir estos momentos. Soy un hombre feliz de poder vivir mi sueño con los ojos abiertos. Es la primera vez que voy a tener a toda mi familia viendo un combate. Son momentos que solo se viven una vez en la vida y nadie te los regala».

«Significaría mucho para mí. Representar el verdadero valor de mi familia, el trabajo que han invertido mis padres, que he invertido yo. Al final, va a tener recompensa para mí, mi familia y mis países, España y Georgia», añadió Topuria.

Topuria duda de Volkanovski

Sobre Volkanovski: «Será recordado como uno de los mejores en el peso pluma. Fue un gran campeón», dice, pero no siente miedo ante el australiano, que no sabe lo que es perder todavía en sus 29 combates: «Todos los oponentes a los que me he enfrentado siempre han dicho que son mejores que yo. Su estrategia va a ser patearme, porque es donde él me habrá visto huecos. Patearme, moverse en círculos, desgastarme… Aprovechar la experiencia. Pero ¿Qué tiene? ¿Poder de KO? No tiene. ¿Poder de sumisión? No tiene, porque no es un finalizador», aseveró.

Ilia Topuria y Alexander Volkanovski se verán las caras en la madrugada de este sábado al domingo en el Honda Center de California sobre las 04:00 horas de la mañana en el que es el combate estelar de la UFC y en el que están puestas todas las miradas. «Voy a ganar ese combate, es mi destino y siempre fue mi destino. Nací peleador y nací para ser campeón del mundo de la UFC», dijo en una comparecencia anterior.

Luchar en el Bernabéu

A Topuria le preguntaron sobre contra quién desearía luchar en el Santiago Bernabéu. Y el español no tuvo ninguna duda al respecto: «Si fuera mi decisión, mi decisión sería medirme contra Connor McGregor».

«Depende del resultado que dé en su próxima pelea, si vence a su rival. Y después de la pelea, si se siente listo para este nivel de competición… estará en frente de nosotros y será nuestro compañero de baile. Si él no se siente listo para este nivel de competición… qué podemos hacer. Él lo que hizo fue hace 4-5 años y está sobreviviendo en este deporte por lo que hizo desde hace algunos años», añadió recientemente en una entrevista en su llegada a Estados Unidos.