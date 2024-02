El brutal discurso de Ilia Topuria y su gran orgullo por ser español

Ilia Topuria está a pocos días de jugarse el título del peso pluma de la UFC contra Alexander Volkanovski, rey absoluto de la división desde 2019. Está ante el combate de su vida y tiene la posibilidad de dar a España su primer trofeo en la competición más importante y mediática de MMA del planeta. Y, como siempre, lucirá con orgullo la bandera de nuestro país. Hace unos días fue preguntado por ello y su brutal discurso se está haciendo viral.

Cabe recordar que el luchador nació en Alemania, sus raíces son georginas, pero lleva en España desde la adolescencia. Y por eso se siente un español más y presume de serlo en todo el mundo. «Yo vivo en España, mi familia, mi casa, mis amigos, mi trabajo… Toda mi vida está en España. En mis venas corre la sangre georgiana. Represento a los dos países con mucha honra y orgullo. Si hubiera una revolución mundial defendería mi casa, y mi casa está en España», dijo en El Partidazo de Cope.

En otra parte de la entrevista se refería a su vuelta a «mi maravillosa España, siempre que estoy por el mundo extraño muchísimo España, demasiado». Y añade que «no sabemos lo afortunados que somos de poder disfrutar del tesoro que nos regaló Dios que es España, así que ¡viva España».

🥊 @Topuriailia, en @partidazocope, sobre sus orígenes 🇪🇸 «Si hubiera una revolución mundial defendería mi casa, y mi casa está en España» 💪🏻 «Represento a Georgia y España con orgullo» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vSTyKP9zkI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2024

El luchador de la UFC no quiso olvidarse de nuestro país en el Día de la Hispanidad, el pasado 12 de octubre. A través de sus redes sociales, El Matador publicó un emotivo mensaje para conmemorar la Fiesta Nacional: «El país que me acogió, donde he madurado como profesional y como persona, donde vivo junto a mi familia, donde tengo mi hogar».

«Feliz Día de la Hispanidad a todos», deseó a todos sus seguidores españoles junto a una imagen suya con la bandera de España. «Ha sido, es y será, un auténtico orgullo poder levantar la bandera de España en mis triunfos», concluyó el hispano-georgiano. Meses antes defendió a capa y espada su decisión de lucir las banderas de ambas naciones. «Yo me siento súper español y también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos; a los dos los quieres por igual», explicó entonces.

«Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos», apuntó Topuria. Por eso, «cualquiera que diga algo acerca de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos», sentenció el luchador.