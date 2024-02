Topuria propone un duelo con McGregor en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu se va a convertir en mucho más que un simple estadio de fútbol que acoja los partidos del Real Madrid en todas las competiciones que disputen los blancos. La nueva ‘Casa Blanca’ tendrá multitud de utilidades y poseerá la capacidad de albergar eventos de todo tipo incluidos, por supuesto, los de ámbito deportivo.

A la llegada de la NFL al coliseo blanco, el más que probable aterrizaje de un partido de NBA en los próximos años, así como el duelo tenístico entre Nadal y Alcaraz que prepara el propio club madridista, ahora hay que añadirle una nueva cita que, sin duda, arrastraría a miles de aficionados a la grada del Santiago Bernabéu.

El evento en cuestión no es otro que una pelea entre dos mitos de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Ilia Topuria, luchador español nacido en Georgia que la semana que viene podría convertirse en nuevo campeón del mundo en peso pluma, ha retado a la leyenda Connor McGregor a pelear en el estadio blanco.

Un duelo por todo lo alto

Topuria ha concedido una entrevista a El Partidazo de Cope en la que ha asegurado que la UFC llegará a España durante este 2024 y que el escenario perfecto para hacerlo sería el nuevo Santiago Bernabéu. Ni corto ni perezoso, el alicantino ha pedido de rival a Connor McGregor, uno de los mejores peleadores de la historia de la UFC.

«Apuntamos a ello, él tiene un combate ahora y, si no pierde y después está listo para este nivel de competición, entonces pelearemos. Pero él está a punto del retiro y no sé si querrá este nivel de competición con la nueva generación. Pero si quiere mantener su nombre en el deporte tiene que pelear conmigo porque otra pelea ya no tendría sentido», afirmó.

Además, se atrevió a lanzar un pronóstico. «Él está sobreviviendo en el deporte gracias a lo que hizo hace cuatro o cinco años porque después de eso perdió todos los combates. Si está en el ránking, es por el respeto de ser Connor McGregor pero él ya no es nadie deportivamente hablando. Le ganaría en el primer asalto pero ya veremos qué nos tiene preparado el futuro», aseveró el peleador.

Peleará por el cinturón de campeón

El luchador hispano-georgiano, además, tiene un gran reto por delante. Luchará en la madrugada del sábado 17 al domingo 18 en California por convertirse en campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma. Para eso, tendrá que derrotar al actual poseedor del cinturón, el australiano Alexander Volkanovski.

Topuria, nacido en Georgia pero de padre alemán, llegó a Alicante con quince años, lo que ha provocado que se sienta profundamente español. El próximo fin de semana se convertirá en el primer peleador de nuestro país que va a optar al título mundial de la UFC. En la actualidad, cuenta con un historial de catorce victorias y ninguna derrota, un balance que le acerca al objetivo de conseguir el cinturón de campeón.

El español se muestra muy confiado en sus posibilidades. «Pase lo que pase no me arrepentiré de nada. Me he preparado como lo tenía que hacer. Voy a ganar en el primer asalto, estoy convencido. Volkanovski va a poder hacer muy poquito. Solo pido que se presente, el resto lo haré yo», aseveró el peleador.