Topuria quiere llevar la UFC al Bernabéu

Ilia Topuria sueña con pelear en el Santiago Bernabéu. El luchador hispano-georgiano de la UFC ha revelado sus planes para el futuro, una vez pase la velada en la que se medirá por el cinturón de peso pluma, y estos pasan por traer la competición a Madrid. Topuria ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de que la capital acoja un combate de la competición más importante de MMA del mundo y ha apuntado a un nombre: el de Conor McGregor.

«Ojalá sea McGregor. Apuntamos hacia él, pero vamos a meditarlo. A ver quién tiene el placer de bailar conmigo. Sería histórico tener a 60-70.000 personas juntas en cuestión de minutos… Sinceramente, ganarle a Conor no creo que me posicione como una leyenda, sería un pasito más. Él tiene una pelea programada, así que también todo depende de cómo él salga de ese combate, cómo se vayan alineando los astros… el futuro nos enseñará todo», ha señalado el aspirante al título de la UFC.

Más allá de pelear en el Bernabéu, Topuria habló también sobre el momento que se abre en la UFC en los próximos años, en los que está llamado a liderar una época: «Cada uno tiene su tiempo, él ha tenido su tiempo… yo tengo el mío. En el deporte todos tienen una fecha de caducidad».

Sobre McGregor, que fue uno de los mejores luchadores del mundo hace unos años, el mayor de los Topuria no dudó en señalar que su «momento ha pasado». «Si dice que no, será porque ya no quiere dedicarse al deporte y se quiere retirar. No hay otra razón para decir que no. Si él quiere mantenerse en el deporte, yo soy la pelea. No hay duda. Él tendría el placer de combatir conmigo», ha destacado sobre el ofrecimiento al irlandés para pelear en el Bernabéu.

Topuria peleará por el cinturón de la UFC

Ilia Topuria peleará en las próximas semanas por llevarse el cinturón de la UFC. No lo tendrá nada sencillo. El hispano-georgiano está ante su primera oportunidad para lograrlo, después de firmar un contundente 14-0 en sus combates en MMA. Aunque ahora tendrá enfrente al campeón de peso pluma desde 2019, Alexander Volkanovski.

Será en el evento que se celebre en la madrugada del 17 al 18 de febrero, en la ciudad californiana de Anaheim. La velada, llamada UFC 298, estará formada por un total de 13 combates. De ellos, el plato fuerte será el que protagonicen ambos, puesto que será el único en el que esté en juego un título.

Topuria quiere pelear en el Bernabéu

Uno de los objetivos de Ilia Topuria es la de traer la UFC a España. Desde su irrupción, la afición por las artes marciales mixtas en nuestro país no ha hecho más que incrementarse y, ahora, la ambición de nuestro luchador estrella va más allá. No sólo se conforma con el desembarco del espectáculo de las MMA, sino que también quiere llevarlo al mejor escenario posible: el Santiago Bernabéu.

El estadio del Real Madrid está a punto de finalizar sus obras, que le han llevado a convertirse en algo más que en un campo de fútbol. La espectacular reforma que ha sufrido el feudo del conjunto blanco permitirá que se celebren todo tipo de eventos en su interior. Gracias a su cubierta y césped retráctil, será un espacio multiusos donde se podrá disfrutar de los mejores conciertos –como los de Karol G, Taylor Swift o Luis Miguel– e incluso de partidos de la NFL.