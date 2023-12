Topuria desafía a Volkanovski: «Le meteré un puñetazo que lo pondré a la altura de mis pelotas»

Ilia Topuria y Alexander Volkanovski se vieron frente a frente en la madrugada del viernes al sábado en un careo espectacular, en el que saltaron chispas entre los dos luchadores que se verán las caras el próximo 17 de febrero en un combate por el título de peso pluma de la UFC. El luchador español de padres georgianos dejó claro que está listo para la batalla y así se lo hizo ver a su rival: «Le meteré un puñetazo que lo pondré a la altura de mis pelotas», afirmó.

La UFC aprovechó la previa al UFC 296 para comenzar a calentar el combate más esperado entre Topuria y Volkanovski con el primer careo oficial entre el hispanogeorgiano y el australiano. «Dice que tiene una depresión. No está listo y yo estoy al 100%. Todo me acompaña. El 17 de febrero seré campeón del mundo», aseguró Topuria, a lo que Volkanovski le contestó que «le daría una lección».

Ilia manejó los tiempos del careo como quiso. En un primer momento, la igualdad reinaba en el cara a cara. Volkanovski intentó ponerle nervioso cuando estuvieron frente a frente pero Topuria mantuvo la calma en todo momento, se le vio tranquilo y relajado. Había un empate técnico entre los dos luchadores, hasta que el aspirante al título intentó quitarle el cinturón de campeón en su cara. Ahí comenzó el espectáculo. Un Vokanovski bastante cabreado por lo sucedido, le respondió con el dicho de que da mala suerte tocar el trofeo que se quiere ganar antes de tenerlo, pero el hispanogeorgiano demostró que no tiene miedo de nada.

El show de Topuria no había hecho más que comenzar, ya que continuó picando al australiano tras sus palabras en las que aseguraba que le iba a dominar en la pelea: «Dice que volverá más fuerte, que me va a dominar… Le meteré un puñetazo que lo pondré a la altura de mis pelotas», sentenció un Ilia que estaba desatado y tenía para todos, incluso atacó a otro de los luchadores, Paddy Pimblett, por su pelea contra Ferguson este fin de semana. «Cero interés. No está donde debería estar… Que os follen a todos, callaos», dijo.

Topuria peleará por el título

El Honda Center de California será el escenario del combate entre Volkanovski y Topuria el próximo 17 de febrero con el título de peso pluma en juego. El hispanogeorgiano, aspirante, viene en un gran momento, está invicto con un balance de 14 victorias y ninguna derrota en su haber; mientras que el australiano, defensor del título, suma 26 triunfos y tres derrotas, con 13 combates ganados por KO y tres por sumisión.

Hace unos meses, Volkanovski, tras su combate contra Yair Rodríguez, mandó un mensaje a Topuria: «Ilia Topuria está hablando demasiado, voy a por él. Le voy a aplastar». Pero está claro que eso no le ha afectado al hispanogeorgiano que tiene ganas de que llegue el día para batirse contra el campeón y arrebatarle ese cinturón, para así prolongar su buena racha y, además, proclamarse campeón del mundo de peso pluma.