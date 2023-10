Ilia Topuria: «Bruce Lee no duraría más de un minuto conmigo»

Ilia Topuria está llamado a ser uno de los más grandes de la historia de la UFC. El luchador hispano-georgiano estuvo en la noche de este lunes en el programa de El Hormiguero y habló con una confianza espectacular y seguridad de sí mismo. El número 5 del ránking mundial peleará el próximo mes de enero de 2024 por el cinturón en Canadá. Conocido como ‘El Matador’ también dijo el tiempo que duraría Bruce Lee en una pelea con él.

«Primero, antes de nada, felicitar a Bruce Lee por poder dar esa percepción a la gente de que es una persona invencible, pero esa percepción no le haría durar más de un minuto conmigo», dijo Ilia Topuria sobre el mítico actor.

‘El Matador’, como es conocido Ilia Topuria en el mundo de las artes marciales mixtas, permanece invicto con 14 victorias oficiales y ninguna derrota. Además, 10 de ellas se han producido en el primer asalto. Por ello, el luchador fue preguntado por Pablo Motos sobre la expectación que levantan sus peleas: «El hecho de estar invicto, de no haber perdido ningún asalto en mi vida, hace que la mitad de la gente vaya a verme ganar y la otra mitad vaya a verme perder, por lo que obviamente es algo que genera muchas expectativas».

«Quieren verme en peligro, quieren ver si eso puede llegar a suceder, pero nunca lo van a ver», dejó claro en una demostración de confianza en sí mismo.

Pelea por el título

Y fue el propio Topuria el que anunció su próxima pelea. Será nada más y nada menos que ante el australiano Alexander Volkanovski, con un balance de 26 victorias y dos derrotas y actualmente el portador del título mundial de peso pluma. A falta oficialidad, ambos pelearán el próximo 20 de enero de 2024 en Canadá.

Pablo Motos le preguntó qué siente cuando escucha el nombre de Volkanovski: «No siento nada especial. Siempre supe que llegaría la oportunidad de poder pelear por el campeonato del mundo y siempre me ha dado igual a quién me iba enfrentar, si a Volkanovski o a otro rival, porque para muchísima gente él es el mejor del mundo, pero para mí el mejor del mundo soy yo».

Por otro lado, Topuria habló de los grandes sacrificios que debe hacer antes de sus peleas, especialmente a la hora de perder peso y la dieta estricta que debe llevar para ello: «Ahora peso alrededor de 80 kilos más o menos y me tengo que quedar en 66 kilos», comentó el luchador. «Tengo que bajar muchísimo peso y bajar los primeros cinco kilos todavía se aguanta, pero bajar los últimos diez kilos es como vivir en el infierno. Es el precio que tengo que pagar si quiero algo», añadió.