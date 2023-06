El luchador español de padres georgianos, Ilia Topuria, que peleará por el campeonato del mundo de peso pluma, ha mandado un mensaje a todos aquellos aficionados que dicen que no es español. «Yo me siento súper español y me siento georgiano», comenzó diciendo el hispanogeorgiano para luego dejar claro que el que diga algo sobre sus dos banderas «pagará por sus palabras y por sus hechos».

«Yo me siento súper español y me siento georgiano. Es como tener dos hijos. No puedes elegir entre dos hijos, a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia y si me cortas me sale la sangre georgiana, pero lo que es el nivel de madurez y todo lo he adquirido en España. Mi profesión la encontré ahí. Mi familia vive ahí, mi hijo vive ahí, yo vivo ahí, mi casa está ahí, mis amigos… Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia también, que es de donde viene mis descendentes. No puedo elegir, tengo un amor inmenso hacia los dos países. Cualquiera que diga cualquier cosa acerca de esas dos banderas pagará por sus palabras y por sus hechos», explicó Topuria.